Anunț de ultimă oră despre transferul lui Rațiu la Barcelona! Ce a hotărât Hansi Flick

Andrei Rațiu, transfer la Barcelona? Presa din Spania a anunțat decizia luată de Hansi Flick, antrenorul catalanilor, în privința unei mutări a fundașului român.
Iulian Stoica
30.04.2026 | 23:01
Anunt de ultima ora despre transferul lui Ratiu la Barcelona Ce a hotarat Hansi Flick
Anunț de ultimă oră despre transferul lui Rațiu la Barcelona! Ce a hotărât Hansi Flick. Foto: Colaj Fanatik
Andrei Rațiu (27 de ani) este unul dintre cei mai în formă fundași dreapta de pe continent, astfel că mai multe echipe s-au interesat de serviciile sale, inclusiv Barcelona. Catalanii vor să îi aducă o dublură lui Jules Kounde în flancul drept al defensivei, iar „Sonic” se află pe lista scurtă a lui Hansi Flick.

Anunț de ultimă oră despre transferul lui Rațiu la Barcelona

Jocul lui Andrei Rațiu a crescut foarte mult în ultimele sezoane, astfel că fundașul este de interes pentru mai multe cluburi importante de pe continent, inclusiv Barcelona. Clauza de reziliere este în favoarea clubului catalan, Rayo Vallecano cerând 25 de milioane în schimbul jucătorului, o sumă relativ mică pentru transferurile din zilele noastre.

În ultima perioadă s-a vorbit foarte mult despre un transfer al românului la Barcelona. Andrei Rațiu este pe lista scurtă a lui Hansi Flick, alături de Konrad Laimer, de la Bayern, și Julian Ryerson, de la Borussia Dortmund. Presa din Spania anunță, totuși, că antrenorul catalanilor s-a decis în privința aducerii unui fundaș dreapta.

Mai exact, Hansi Flick tinde să mizeze pe experiența superioară a lui Konrad Laimer. Jurnaliștii iberici notează, totuși, că Andrei Rațiu ar fi cea mai accesibilă variantă, ceilalți doi de pe listă neavând o clauză de reziliere atât de mică, iar cluburile ar cere, cu siguranță, un preț mai mare în schimbul lui Laimer și Ryerson.

Andrei Rațiu, față în față cu meciul carierei

Rayo Vallecano a ajuns până în faza semifinalelor din UEFA Conference League, acolo unde o va întâlni pe Strasbourg. Andrei Rațiu a vorbit înaintea duelului și a transmis că nu se gândește, cel puțin pentru moment, la un transfer, ci doar la faptul că echipa sa să își îndeplinească obiectivele pe finalul stagiunii.

„Nu sunt concentrat la așa ceva. Este un meci istoric cu Strasbourg, pe final de sezon. În campionat nu suntem salvați încă. Trebuie să ne îndeplinim obiectivele, iar după aceea o să mă gândesc la ce urmează. Am o relație foarte bună cu antrenorul și cu jucătorii, suntem de trei ani împreună și ne cunoaștem toți. Familia mea se simte foarte bine la Madrid. Mă simt confortabil și sper să fie bine în continuare”, a declarat Andrei Rațiu, conform DigiSport.

  • 18 milioane de euro este cota lui Rațiu
  • 94 de meciuri, 4 goluri și 6 pase decisive a adunat fundașul la Rayo Vallecano
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
