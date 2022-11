Anunț de ultimă oră despre transferul perlei Juan Bauza. Mititelu dezvăluie ofertele și prețul pentru care va pleca în iarnă de la FCU Craiova. Video exclusiv

din etapa a 17-a a SuperLigii, dar argentinianul Juan Bauza a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, fiind lăudat chiar și de Dan Petrescu pentru prestașia sa.

Adrian Mititelu, la Fanatik SuperLiga: „E o pasăre rară, costă 5 milioane de euro!”

Adrian Mititelu a avut o intervenție telefonică în cadrul în care a vorbit despre toate problemele de la echipa sa, inclusiv despre posibilitatea ca

Apoi, patronul FC U Craiova a deschis și subiectul și care are o clauză de reziliere uriașă. Întrebat de moderatorul Horia Ivanovici „Cât mă scotă dacă vreau să vi-l cumpăr pe Bauza?”, Adrian Mittelu a dat răspunsul pe loc.

„Deja sunt două cluburi de afară care îl vor, acum l-au urmărit, au fost și la meciul cu Farul, probabil o să vină și la meciul cu FCB. Costă bani mulți, pentru că e pasăre rară și ar trebui să vă bucurați pentru că-l vedeți acum prin România. Cât o să-l mai vedeți, până la iarnă, până la vară…

Nu știu de bani… 4-5 milioane de euro sper să obțin pe el. Sunt șanse să plece în iarnă, nu știu cât de mari, dar vă pot spune că există cluburi care îl vor, care întreabă de el și care vin să-l vadă. Aproape la fiecare meci au trimis oameni să-l vadă.

Nu știu dacă vor fi 5 milioane, dar oricum sub 4 milioane de euro nu va pleca. Cum să vă spun despre cine e vorba? Sincer, nici nu știu… Sunt două cluburi din Europa, dar există și un interes din Golf.

Depinde foarte mult și de evoluția lui, pentru că a început să joace, să nu uităm că el a venit după o lună și jumătate de pauză totală. E în creștere, dar poate mult mai mult. Sper ca la meciul cu FCSB să fie și mai bun”, a declarat Adrian Mititelu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Adrian Mititelu despre plecarea lui Juan Bauza: „Cu un ochi plâng și cu unul râd”. Ce salariu are argentinianul

Patronul FC U Craiova a dezvăluit și motivele pentru care se vede nevoit să-l vândă pe Juan Bauza. Clubul trece printr-o perioadă mai dificilă din punct de vedere financiar și nu-și mai poate permite să-l țină pe argentinian.

„Din păcate, nu ne putem permite să-l ținem prea mult. dacă ar fi după inima mea, l-aș ține cinci ani pe Bauza la Craiova. dar nu pot… Situația financiară nu-mi permite să-l mai țin.

Bauza are salariu 250.000 de euro pe an. Dar își merită banii. Nu are 20.000 de euro salariu pe lună, însă a primit o sumă la semnătură, așa încât ajungem la 250.000 de euro pe an.

Nu pot să vă spun ce cluburi sunt interesate, să nu exagerăm acum, că nu o să-l ia Barcelona sau Real Madrid. Dar sunt echipe interesante, există interes pentru el și dacă nu venea acea accidentare probabil că la ora asta era interesul și mai mare. Dacă el va avea evoluții foarte bune în astea 4-5 meciuri care mai sunt până la finalul anului, sunt șanse foarte mari să plece.

Nu depinde numai de mine. Eu cu un ochi plâng și cu unul râd. După plecarea lui Bauza, echipa va fi mult mai săracă din punctul de vedere al calității”, a continuat Mititelu.

Juan Bauza la FCSB? Adrian Mititelu e categoric: „Mi-ar veni rău!”

Adrian Mititelu a vorbit în continuare și despre șansele pe care Juan Bauza le are să se transfere la FCSB, dar a făcut și o comparație între el și Andrea Compagno, jucător pe care i l-a vândut în vară lui Gigi Becali.

„Eu țin foarte mult la Compagno, dar la Bauza e vorba de altceva, e altă calitate. La Compagno e vorba de forță, de personalitate, de profesionalism, dar la Bauza e vorba de calitate. Nu ați văzut ce pase dă și cum vede jocul? Atenție, el suferă mult, din punct de vedere fizic nu e decât la 70% din capacitate. De asta de multe ori pare mai greoi, pentru că încă trage de el.

În cel mai bun caz, va mai rămâne la noi până la vară. Dacă nu obțin prețul pe care îl doresc, îl țin până la vară cel puțin. Dacă dă Dumnezeu și fac rost de bani, pentru că am și eu niste tranzacții, s-ar putea nici să nu-l mai vând. Știți cum sunt eu… pentru mine, inima și sufletul… Să văd că echipa joacă fotbal contează foarte mult.

Dar la ora asta, dacă primesc ofertă, îl dau imediat. Însă dacă reușesc să mă redresez financiar, s-ar putea să-l mai țin un an… dar puțin probabil la ora asta.

Gigi Becali și-l dorește foarte mult pe Bauza, dar nu poate el să plătească atât cât cer eu. Și nici nu aș putea să-l văd la FCSB, că mi-ar veni rău. Și așa când îl văd pe Compagno că dă goluri pe acolo, nu că nu mă bucur pentru el, mă răscolește chestia asta. De câte ori dă Compagno gol, primesc câte 15-20 de mesaje”, a încheiat Adrian Mititelu.