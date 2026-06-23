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Universitatea Craiova continuă să fie extrem de activă pe piața transferurilor și este foarte aproape să bifeze încă o mutare importantă înaintea debutului în preliminariile Ligii Campionilor. După ce la finalul săptămânii precedente a bătut palma cu portarul Răzvan Sava, campioana României pare pregătită să mai aducă un fotbalist cu experiență, iar presa din Macedonia susține că negocierile au intrat pe ultima sută de metri.

Ronaldo Webster, cu un pas în SuperLiga! Jurnaliștii din Macedonia îl dau ca și vândut la Universitatea Craiova

Formația din Bănie este tot mai aproape de a-l transfera pe Ronaldo Webster, unul dintre cei mai apreciați jucători ai campioanei Macedoniei de Nord, Shkendija. Jurnaliștii de la sportsport.mk susțin că fundașul jamaican și-a informat deja conducerea că va părăsi clubul în această vară, iar mutarea la Universitatea Craiova este iminentă.

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Potrivit sursei citate, oficialii olteni urmează să activeze clauza de reziliere în valoare de 400.000 de euro, sumă care îi va permite lui Webster să facă pasul în SuperLiga și să evolueze în preliminariile Ligii Campionilor alături de echipa pregătită de Filipe Coelho.

„Ronaldo Webster pleacă de la Shkëndija și nu s-a alăturat echipei la startul pregătirilor. Fotbalistul jamaican a informat clubul că va pleca și că va fi activată clauza de reziliere în valoare de 400.000 de euro. El este foarte aproape de un transfer la Universitatea Craiova, campioana României. Webster ar urma să fie un transfer important înaintea participării clubului în tururile preliminare ale Ligii Campionilor.

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Webster a fost unul dintre cei mai buni, dacă nu chiar cel mai bun fotbalist din campionatul Macedoniei. Plecarea sa a creat acum o problemă pentru Shkëndija pe postul de fundaș stânga. Potrivit informațiilor, «roș-negrii» din Tetovo au găsit deja un înlocuitor pentru internaționalul jamaican. Pepe Fall de la Struga Trim Lum ar trebui să semneze cu Shkëndija în următoarele ore și să se alăture echipei în cantonamentul din Slovenia. Fall a avut evoluții excelente pentru formația din Struga, iar pe baza prestațiilor sale se poate concluziona că va fi un înlocuitor demn și valoros pentru Webster la Shkëndija”, notează .

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Ronaldo Webster a eliminat FCSB din Champions League alături de Shkendija

Internaționalul jamaican a început fotbalul în țara natală, acolo unde a jucat pentru Reno FC și Cavalier. Ulterior, a ajuns în Macedonia de Nord, inițial la Bregalnica Stip, iar apoi la Shkendija. Alături de aceasta din urmă . În turul de la Skopjie, câștigat de nord-macedoneni cu scorul de 1-0, Webster a fost integralist, iar în returul de pe Arena Națională, în care tot Shkendija s-a impus, 2-1, a fost de asemenea titular, dar atunci a fost schimbat pe parcurs.

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Ronaldo Webster prin mai multe aspecte. În primul rând, a atras atenția asupra lui faptul că este un fotbalist foarte rapid, „de explozie”, care posedă toate calitățile necesare pentru a se descurca foarte bine într-un sistem cu trei fundași centrali, de tipul celui folosit de olteni, respectiv 3-4-3, implementat inițial în Bănie de Mirel Rădoi și dezvoltat ulterior cu brio de Filipe Coelho.

Ce i-a impresionat pe cei de la Universitatea Craiova la Ronaldo Webster

De asemenea, bineînțeles că a contat foarte mult și faptul că este vorba despre un jucător cu experiență internațională. În plus, foarte importantă în această ecuație a fost și vârsta lui, 24 de ani, întrucât este de presupus că are în continuare o marjă destul de mare de dezvoltare. Toate aceste date au fost analizate atent în ultimul timp de către departamentul de scouting de la Universitatea Craiova, iar în cele din urmă s-a ajuns la concluzia că transferul lui Ronaldo Webster ar fi unul de bun augur pentru olteni.

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