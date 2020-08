Anunț de ultima oră! Livian se întoarce la Puterea Dragostei. Adevărul despre relația cu Bianca Comănici

Livian Pop și Bianca Comănici sunt câștigătorii sezonului doi al show-ului „Puterea Dragostei” difuzat la Kanal D, cei doi formând un cuplu în clipa de față. Ultimul vlog al tatălui fostului concurent, însă, a zguduit din temelii adevărul despre relația dintre amorezi.

Nelson Mondialu susține că fiul său urmează să se întoarcă în casa „Puterea Dragostei” peste câteva săptămâni până atunci având câteva proiecte de dus la capăt. Tatăl lui Livian spune că acesta nu merge în Turcia pentru bani, ci pentru a-și întâlni sufletul pereche.

„Lobo pleacă în sezonul 3. Nu pleacă cu Bobocioaia (nr. Bianca Comănici), pentru că are interdicție pe Turcia. Are interdicție pe Turcia, știți cum stă treaba, nu are rost ca să ne zăpăcim. Pleacă în sezonul 3”, a spus Nelson Mondialul în ultimul său vlog, relatează ciao.ro.

Livian, concurent în sezonul 3 Puterea Dragostei. Nelson Mondialu a făcut anunțul

„Dar până să plece, mai durează încă vreo trei săptămâni – cinci săptămâni, pentru că nu că ar fi pus ochii pe vreo gagică, ci vrea să își găsească iubirea.

De când a venit acasă, doar ascultă piese cu «ai ochii de migdală», «inima ta mă rănește», sunt o groază de piese care… o să fie Top Secret! Nu dau numele la restul, dar să știți că Lobo nu se întoarce pentru bani.

El vrea, într-adevăr, să își găsească iubirea în emisiune. Acum el are niște planuri cu Bobo, ei trebuie să prezinte niște firme de haine. (…) O să aibă de lucru până în septembrie spre final”, a completat tatăl lui Livian, conform sursei menționate anterior.

Care este adevărata relație dintre Livian și Bianca Comănici

Foarte multă lume se întreabă acum care este natura relației dintre frumoasa brunetă și Livian. Acesta din urmă spune că sunt doar prieteni, în timp ce Bianca Comănici vorbește despre iubire, mai ales că cei doi locuiesc împreună în București.

Câștigătoarea primelor două sezoane „Puterea Dragostei” a mărturisit că tatăl său nu este de acord cu relația pe care o are cu Livian, acesta fiind și motivul pentru care doar mama ei a venit în Capitală pentru a-l cunoaște pe acesta. Bianca Comănici speră ca părintele ei să nu mai fie împotrivă și să-l placă pe Livian în cele din urmă.

„După un an și trei luni de când nu am mai ajuns la mine, acasă, am niște emoții…Nu știu ce voi simți când voi ajunge în locurile pe care nu le-am mai văzut de atâta vreme. Însă, sunt nerăbdătoare să stau cu familia.

Din păcate, am ales să merg la Tecuci fără Livian, tata este împotrivă, mi-a zis să vin fără el! Încă nu este de acord cu relația noastră! De aceea, a venit mama la București să îl vadă, să își formeze o părere.

Mă bucur că ea l-a plăcut, probabil, în timp, și tata își va schimba modul de a gândi!”, a mărturisit frumoasa brunetă, Bianca Comănici.