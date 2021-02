Anunț despre transferurile pregătite de U Craiova: „Așteptăm răspunsurile lor”

Pe parcursul conferinței de presă în care a fost prezentat noul antrenor al Universității Craiova, Marinos Ouzounidis, s-a discutat și despre transferurile pe care le plănuiesc oltenii

Grecul a dezvăluit că nu a fost implicat în discuțiile despre noii jucători care vor fi aduși la club, însă susține că este foaret mulțumit de calitatea jucătorilor pe care îi are deja la dispoziție.

Sorin Cârțu a punctat, însă, că s-au făcut oferte concrete pentru trei fotbaliști din partea cărora se așteaptă un răspuns. El nu a vrut să dea numele acestora. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Juan Camara va semna cu U Craiova.

U Craiova nu ia în calcul alt obiectiv în afara titlului pentru acest sezon, iar antrenorul Marinos Ouzounidis este deja conștient de treaba pe care trebuie să o facă pentru a-i face fericiți pe suporterii juveților.

Oltenii au un lot destul de puternic, însă forța ofensivă a echipei este una ce lasă de dorit, mai ales în condițiile absenței lui Elvir Koljic, cel care a anunțat că va reveni de abia în martie.

Grecul care a preluat banca tehnică a echipei a anunțat că nu s-a ocupat de transferuri în perioada negocierilor cu Mihai Rotaru și că staff-ul administrativ știe totul despre discuții. El a punctat că este mulțumit de jucătorii pe care se poate baza.

„De transferuri se ocupă clubul, nu am avut timp acum. Dar am putut să văd că echipa are destui jucători talentați. După cum am spus, nu e bine să schimbi frecvent antrenorul, dar nici jucătorii. Există fotbaliști buni în echipă. Acolo unde trebuie să umblăm, dacă vrem să ajungem în vârf, este mentalitatea”, a spus Ouzounidis.

Ce spune Sorin Cârțu: „Așteptăm răspunsurile lor”

Președintele alb-albaștrilor, Sorin Cârțu, a putut oferi mai multe detalii despre jucătorii așteptați la Craiova. Sau cel puțin despre numărul acestora. Trei fotbaliști ar putea ajunge în Bănie până la luni seară, când se încheie perioada de transferuri.

„Sunt speranțe că vor mai veni niște jucători, s-au făcut oferte. Așteptăm răspunsurile acum. Nu putem da nume, că sunt jucători ai unor echipe. Dar cert e că sunt cel puțin trei oferte clare pentru niște jucători”, a spus Cârțu.

FANATIK a anunțat în exclusivitate încă din decembrie planurile oltenilor de a aduce un fotbalist de la Dinamo. Este vorba despre spaniolul Juan Camara, care a decis să nu mai rămână în Ștefan cel Mare din cauza problemelor financiare.

„Negocierile cu Juan Camara sunt ok. Există un acord de la Jagiellonia, există și acordul jucătorului. Mai rămâne o problemă mai micuță, dar care e obligatoriu de rezolvat. Nu aș vrea să mă pronunț.

Sper să se rezolve în timp util, până la închiderea perioadei de transferuri. Avem nevoie de acordul lui Dinamo pentru a fi în deplină legalitate. Problema e aproape închisă, dar trebuie să stăm liniștiți. Mai e timp până luni seară”, a confirmat recent Marcel Popescu la ProX.