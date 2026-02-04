Anunț devastator despre un club important din România: „Este în faliment. Nu mai au nici bani de mâncare”

ADVERTISEMENT

Florin Prunea a dezvăluit că Politehnica Iași, grupare la care a activat în perioada 2012-2017 ca președinte, se va desființa în curând din cauza problemelor financiare. Gruparea ieșeană a retrogradat în vara anului trecut din Superliga, fiind învinsă surprinzător la baraj de Metaloglobus București.

Poli Iași, pe marginea prăpastiei. Dezvăluirile lui Florin Prunea

Poli Iași avea ca obiectiv revenirea în prima divizie, însă conform celor declarate de Florin Prunea, gruparea ieșeană nu va mai continua nici în Liga 2, urmând să se desființeze în următoarele săptămâni, înainte de reluarea campionatului. „Iașiul este în faliment. În 10 zile închide.

Am vorbit și ieri cu Tibi (n.r. Tibor Selymes, antrenorul principal al lui Poli Iași), dar el nu are ce să facă. Nu mai au nici bani de mâncare. Am înțeles că o desființează și vor să o ia din Liga 4. În maximum 10 zile se pune lacătul. Iașiul dispare cu totul”, a afirmat Florin Prunea la . .

În ce situaţie se află Poli Iaşi în Liga 2

Poli Iaşi a obţinut 25 de puncte în primele 17 etape din Liga 2 şi ocupă momentan locul 10, la 7 lungimi în urma celor de la CSM Reşiţa, ultima echipă aflată pe loc de play-off. Sezonul se va relua în weekend-ul 20-22 februarie, cu etapa 18, în care Poli Iași ar urma să primească vizita celor de la CSM Satu Mare.

Ieșenii au ajuns în Liga 2 după un final dramatic de sezon. Poli avea nevoie de o remiză în ultima etapă a play-out-ului, pe teren propriu cu Petrolul, pentru a evita barajul, însă a pierdut cu 0-2 și a fost depășită de FC Botoșani, care a învins-o cu 2-1 pe Hermannstadt. La baraj, ieșenii au pornit cu prima șansă împotriva divizionarei secunde Metaloglobus, însă meciul de la Iași s-a încheiat la egalitate, 1-1, iar .