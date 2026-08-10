Anunț devastator în SuperLiga: ruptură de ligamente pentru doi jucători! „Perioada de recuperare este estimată la 9 luni”

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UTA a confirmat oficial faptul că Alexi Pitu (24 de ani) și Răzvan Oaidă (28 de ani) se confruntă cu accidentări grave. Ambii jucători au primit un diagnostic dur, ruptură de ligament încrucișat, și vor lipsi de pe gazon timp de aproximativ 9 luni. Astfel, sezonul 2026-2027 este ca și încheiat pentru cei doi, care au semnat în această vară cu echipa pregătită de Adrian Mihalcea.

UTA, anunț teribil. Diagnostic dur pentru Alexi Pitu și Răzvan Oaidă

Alexi Pitu și Răzvan Oaidă au șanse foarte mici de a mai reveni pe gazon în stagiunea actuală. Clubul UTA a confirmat oficial faptul că ambii jucători se confruntă cu o accidentare gravă. „Pentru Alexi Pitu și Răzvan Oaidă, diagnosticul este ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchi. Ambii jucători vor fi supuși unor intervenții chirurgicale, iar perioada de recuperare este estimată la 9 luni. Multă putere și recuperare bună, băieți!”, a transmis gruparea arădeană pe .

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Oaidă a evoluat doar 13 minute pentru UTA, în duelul din prima etapă contra Universității Craiova și s-a accidentat la genunchiul drept în timpul unui antrenament. De cealaltă parte, Pitu s-a accidentat la genunchiul stâng în timpul . Fostul star al Farului a evoluat în trei jocuri pentru „roș-albi”.

Lipsa de jocuri – marea problemă pentru Pitu și Oaidă

Răzvan Oaidă și Alexi Pitu au semnat cu UTA în această vară după perioade lungi în care nu au jucat meciuri oficiale. Fostul mijlocaș de la FCSB și Rapid s-a aflat într-un litigiu cu U Cluj și nu a jucat într-o partidă oficială timp de un an și jumătate înainte de a semna cu gruparea pregătită de Adrian Mihalcea.

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Alexi Pitu a evoluat în startul sezonului precedent pentru gruparea daneză Vejle, în tricoul căreia a strâns 12 jocuri, însă ultimul dintre ele a avut loc la începutul lunii decembrie 2025. Despărțirea fotbalistului de gruparea din Danemarca s-a oficializat la finalul sezonului, după 6 luni în care acesta nu a evoluat deloc.

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Marea speranță a UTA-ei va lipsi timp de o lună

Un alt jucător de la UTA care se confruntă cu probleme medicale este tânărul Andrei Tolcea (18 ani). Fotbalistul pe care Adrian Mihalcea l-a folosit pe postul de fundaș stânga în perioada de pregătire va lipsi timp de aproximativ o lună. „Andrei Tolcea va urma un program de fiziokinetoterapie timp de aproximativ 30 de zile, după ce a suferit o ruptură de gradul 1 la cornul anterior al meniscului extern. Nu este nevoie de intervenție chirurgicală”, au transmis cei de la UTA. .