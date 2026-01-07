Anunț devastator pentru fostul Balon de Aur: „Investigațiile au relevat un diagnostic de cancer”. A fost adversarul României la un turneu final

ADVERTISEMENT

Fostul mare fotbalist și antrenor Kevin Keegan (74 de ani) a fost diagnosticat cu cancer. Anunțul cutremurător a fost făcut de familia sportivului. Campion atât în Anglia, cât și în Germania ca fotbalist, Keegan a cucerit în două rânduri Balonul de Aur, în 1978 și 1979. Mai apoi, acesta a activat și ca tehnician, având un mandat inclusiv pe banca naționalei Angliei.

Fostul Balon de Aur a fost diagnosticat cu cancer

Familia lui Kevin Keegan a anunțat că fostul mare fotbalist a fost diagnosticat cu cancer. „Kevin a fost internat recent în spital pentru o evaluare suplimentară a simptomelor abdominale persistente. Aceste investigații au relevat un diagnostic de cancer, pentru care Kevin va fi supus unui tratament.

ADVERTISEMENT

Kevin este recunoscător echipei medicale pentru intervenția și îngrijirea continuă. În această perioadă dificilă, familia solicită liniște și nu va face alte comentarii”, a fost mesajul transmis de familia lui Kevin Keegan, conform .

Cine este Kevin Keegan

Kevin Keegan și-a început cariera de fotbalist în 1968, la Scunthorpe United, iar după trei ani semna cu Liverpool. Alături de „cormorani”, mijlocașul ofensiv câștiga trei titluri în Anglia, dar și trei trofee continentale: Cupa Campionilor Europeni în 1977, după un succes cu 3-1 în finală contra celor de la Borussia Monchengladbach, și două Cupe UEFA.

ADVERTISEMENT

În 1977, Keegan o părăsea pe Liverpool și semna cu gruparea germană Hamburg, cu care avea să cucerească titlul în Bundesliga doi ani mai târziu. În perioada petrecută în Germania, englezul a câștigat de două ori Balonul de Aur. Spre finalul carierei, cel poreclit „King Kev” a revenit în Anglia, evoluând pentru Southampton, Newcastle și Blacktown City.

ADVERTISEMENT

Timp de un deceniu, din 1972 până în 1982, Kevin Keegan a îmbrăcat tricoul naționalei Angliei, pentru care a strâns 63 de selecții, marcând 21 de goluri. Acesta a participat la două turnee finale, la ambele fiind căpitanul echipei: EURO 1980 și Cupa Mondială din 1982.

Kevin Keegan, adversarul României la EURO 2000

După retragerea din cariera de fotbalist, Kevin Keegan a activat și ca tehnician. În 1992, fostul mijlocaș o prelua pe Newcastle, pe care a promovat-o în prima ligă. Mai apoi, „coțofenele” au devenit poate cea mai spectaculoasă echipă din fotbalul britanic, luptându-se pentru titlu în sezonul 1995-1996, încheiat însă pe locul 2, în urma lui Manchester United.

ADVERTISEMENT

Kevin Keegan și-a dat demisia de la Newcastle în ianuarie 1997, iar după o experiență de un an și jumătate la Fulham, a preluat postul de selecționer al Angliei. Fostul Balon de Aur a condus echipa la , unde „The Three Lions” au făcut parte din grupa A. După un eșec cu Portugalia, 2-3, și un succes cu Germania, 1-0, naționala Angliei a întâlnit România în ultima etapă din grupă, având nevoie de un egal pentru a obține calificarea în sferturi.

„Tricolorii” antrenați de aveau să se impună dramatic însă, scor 3-2, reușita decisivă fiind înscrisă de Ionel Ganea în minutul 89, dintr-o lovitură de la 11 metri. Keegan a rămas la cârma naționalei și după această eliminare, însă a demisionat după doar câteva luni. Ultimele sale experiențe ca antrenor au fost la Manchester City, în perioada 2001-2005, și la Newcastle, în 2008.