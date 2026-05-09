Anunț devastator pentru starul lui Bayern Munchen cu puțin timp înainte de startul Cupei Mondiale! „Va fi indisponibil”

Alphonso Davies (25 de ani) este afectat în continuare de probleme medicale. Fundașul canadian a revenit pe gazon în decembrie 2025 după accidentarea gravă la genunchi, însă de atunci s-a confruntat cu mai multe probleme musculare. Gruparea bavareză a dezvăluit că apărătorul s-a accidentat din nou în meciul cu PSG din Champions League, iar anunțul este unul extrem de neplăcut pentru naționala Canadei.

Alphonso Davies s-a accidentat și va lipsi timp de mai multe săptămâni

Alphonso Davies a fost introdus în teren în minutul 67 al partidei dintre Bayern și PSG, la scorul de 1-0 pentru francezi, și a oferit pasa decisivă pentru reușita lui Harry Kane, care a egalat situația pe tabelă. Din nefericire pentru germani, scorul nu s-a mai modificat până la final, iar echipa lui Luis Enrique a obținut calificarea în finală după victoria nebună obținută în tur (5-4).

La două zile după , Bayern a anunțat pe că Davies a suferit o nouă accidentare. „Alphonso Davies a suferit o accidentare musculară la piciorul stâng în timpul meciului de miercuri cu PSG din returul semifinalei de Champions League, aspect confirmat de examinarea echipei medicale a lui FC Bayern. Astfel, internaționalul canadian va fi indisponibil timp de mai multe săptămâni”, a transmis campioana Germaniei.

Ce meciuri va rata Alphonso Davies. Cupa Mondială, în pericol?

Cel mai probabil, Alphonso Davies nu va mai juca în acest sezon pentru Bayern. Așadar, acesta va rata ultimele două meciuri din Bundesliga, în deplasare cu Wolfsburg și pe teren propriu contra lui FC Koln, dar și finala Cupei Germaniei de pe 23 mai, în care Bayern o va întâlni pe VfB Stuttgart la Berlin, pe Olympiastadion. Accidentarea lui Davies ar putea avea un impact uriaș asupra naționalei Canadei, deoarece fundașul este cel mai bun jucător al echipei, dar și căpitanul acesteia.

Canada se numără printre gazdele Cupei Mondiale din această vară și va debuta la turneul final pe 12 iunie, cu un duel contra . Din grupa B mai fac parte Qatar și Elveția. Fundașul ar putea fi apt pentru acel joc, însă are mari șanse să rateze perioada de pregătire premergătoare turneului, dar și cele două meciuri amicale pe care le va disputa echipa condusă de Jesse Marsch, cu Uzbekistan (1 iunie) și Irlanda (5 iunie).