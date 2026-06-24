Anunț devastator! Sportiva care a participat la Jocurile Olimpice a decedat la doar 24 de ani: „Un talent strălucit”

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Denisa Barankova, sportivă din Slovacia care a concurat în proba de tir cu arcul la ultimele două ediții ale Jocurilor Olimpice, Tokyo 2020 și Paris 2024, a decedat la doar 24 de ani după ce a fost implicată într-un accident tragic. Un șofer a pierdut controlul mașinii și a lovit-o pe sportivă, dar și pe o fetiță de 11 ani, care a suferit răni grave.

O sportivă cu două prezențe la Jocurile Olimpice a decedat la doar 24 de ani

Denisa Barankova a decedat pe 22 iunie după ce a fost implicată într-un accident pe strada Osusheko din Petrzalka, cel mai mare cartier al capitalei Slovaciei, Bratislava. Circumstanțele nu sunt clare în totalitate, însă s-ar părea că șoferul care provocat accidentul a pierdut controlul vehiculului la scurt după după ce mașina fusese eliberată de sub un pom, care căzuse pe ea în timpul unei furtuni. „În timp ce conducea în parcarea din fața unei clădiri rezidențiale, șoferul (42 de ani) nu a acordat suficientă atenție volanului din motive care nu au fost încă stabilite, drept urmare a intrat într-un vehicul parcat.

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Apoi a traversat pe o zonă cu iarbă, unde a lovit două persoane”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției regionale din Bratislava, Michal Szeiff, conform . Cealaltă persoană implicată în accident a fost o fetiță de doar 11 ani, care a suferit leziuni la nivelul toracelui și capului, precum și o fractură de femur. Denisa Barankova a reprezentat Slovacia în proba de tir cu arcul la ultimele două ediții ale Jocurilor Olimpice, Tokyo 2020 și Paris 2024.

Reacție oficială din partea Jocurilor Mondiale

Sportiva din Slovacia și-a reprezentat țara și la Jocurile Mondiale, iar la ediția din 2025, organizată la Chengdu, în China, a cucerit o medalie de aur. Asociația Jocurilor Mondiale a oferit o reacție oficială după ce sportiva a decedat în circumstanțe devastatoare. „Asociația Internațională a Jocurilor Mondiale este devastată să afle despre decesul tragic al Denisei Hurban Barankova, medaliată cu aur în proba de Tir cu Arcul – Recurv la Jocurile Mondiale 2025 de la Chengdu. Avea doar 24 de ani.

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Denisa a fost una dintre cele mai strălucite talente în tirul cu arcul. Participantă de două ori la Jocurile Olimpice și o reprezentantă mândră a Slovaciei, ea a întruchipat spiritul Jocurilor Mondiale – excelență, pasiune și dăruire. Medalia de aur cucerită la Chengdu în august a fost un moment de pură strălucire pe care întreaga familie a Jocurilor Mondiale l-a sărbătorit alături de ea și care va rămâne pentru totdeauna parte a moștenirii Jocurilor Mondiale din 2025.

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Decesul ei, în circumstanțe atât de neașteptate și tragice, a lăsat comunitatea sportului mondial în stare de șoc și în doliu. Din partea IWGA și a întregii familii a Jocurilor Mondiale, transmitem cele mai sincere condoleanțe soțului ei, familiei sale, coechipierilor ei și tuturor celor care au avut privilegiul să o cunoască și să o iubească. Suntem alături de Asociația Slovacă de Tir cu Arcul și de comunitatea sportivă slovacă în acest moment de imensă durere”, a transmis organizația, conform . Sportul mondial a fost cutremurat recent de mai multe vești teribile. , iar .