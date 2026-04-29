Anunț din Italia! Atacantul român semnează și va ajuta la promovarea în Serie A: „Echipa se va construi în jurul său”

Începe aventura pentru Ioan Vermeșan (19 ani). Tânărul atacant român va semna prelungirea cu Hellas Verona și va fi un pilon principal pentru italieni începând cu sezonul viitor. Echipa pentru care a evoluat și Adrian Mutu în trecut este ca și retrogradată și se pregătește de reconstrucție în Serie B.

Ioan Vermeșan, gata să semneze prelungirea cu Hellas Verona! Va fi pilon principal în Serie B

Ioan Vermeșan este una dintre speranțele de care se leagă viitorul României. În vârstă de 19 ani, vârful de atac a excelat pentru formația italiană la categoria U20, acolo unde a marcat 16 goluri în actuala stagiune și 13 în cea precedentă. El a prins câteva minute și la seniori. Mai exact, el a jucat 9 minute contra lui Sassuolo, 4 minute împotriva lui Lecce și 45 de minute împotriva celor de la AC Milan, meci în care a impresionat conducerea prin prestația sa.

Prin urmare, chiar dacă Verona este ca ca și retrogradată în Serie B, italienii se gândesc atent la viitor și la revenirea în Serie A. Tocmai din această cauză, Ioan Vermeșan este gata să semneze prelungirea cu Hellas Verona, anunță jurnalistul italian Nicolo Schira. Mai mult decât atât, italianul dezvăluie că echipa va fi construită în jurul său, el fiind unul dintre puținele puncte fixe ale echipei.

„Se pregătește prelungirea contractului între Hellas Verona și atacantul Ioan Vermeșan (generația 2006), mare protagonist în Primavera (cu 16 goluri) și intrat foarte bine împotriva Milanului. Tânărul talent român va fi unul dintre jucătorii cu care Hellas va porni reconstrucția în Serie B anul viitor”, a transmis italianul pe pagina sa de X.

Prove di rinnovo tra il e l’attaccante Ioan (classe 2006), grande protagonista nel campionato Primavera (16 gol) ed entrato molto bene contro il Milan. Il gioiellino romeno sarà uno degli elementi dai quali l’Hellas ripartirà in B l’anno prossimo. — Nicolò Schira (@NicoSchira)

Ioan Vermeșan se afla în atenția lui Mircea Lucescu

Regretatul selecționer l-a convocat pe tânărul atacant pe lista preliminară pentru barajul cu Turcia, însă în final el a fost lăsat să meargă la România U21, unde a reușit un gol decisiv împotriva lui Kosovo.

”Categoric că am fost surprins de faptul că sunt pe lista preliminară. Nu mă așteptam, dar mi-am dorit mereu să pot ajunge la națională. E o bucurie și mai mare că asta se poate întâmpla sub comanda domnului Mircea Lucescu. Ce pot să spun e că voi da tot ce am mai bun, ca să nu dezamăgesc și să rămân la națională. Dacă nu voi prinde lista finală, voi merge să joc pentru U21, nu va fi nicio o problemă. Vreau să bifez cât mai multe prezențe pentru echipa mea de club și să mă bucur în continuare de fotbal”, a declarat Ioan Vermeșan, conform după ce Mircea Lucescu i-a dat de înțeles că îl monitorizează cu atenție.

Cu siguranță, el ar putea deveni în curând o variantă viabilă pentru „tricolori”, sub comanda lui Gică Hagi, România duce lipsă de atacanți marcatori, iar cifrele din acest sezon ale lui Daniel Bîrligea, Louis Munteanu și Denis Drăguș nu sunt printre cele mai bune.