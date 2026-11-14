Anunț din Polonia despre transferul tricolorului: „Sunt discuții!”

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România întâlnește sâmbătă, la București, Polonia, într-un meci extrem de important din Liga B a Nations League. În naționala lui Gică Hagi (61 de ani) este anunțat titular un jucător care, în iarnă sau în următoarea perioadă de mercato din vara anului viitor, este în discuții pentru un transfer important. Din țara lui Lewandowski, în direct la FANATIK SUPERLIGA, a venit un anunț în acest sens.

Posibilul transfer al tricolorului titular în naționala lui Gică Hagi, anunțat din Polonia

După un „calup” de patru eșecuri consecutive, dintre care două au fost umilințe, 2-4 cu Bosnia & Herțegovina și 0-6 cu Polonia, România încearcă să se revanșeze pe final de grupă în Liga B a Nations League. Duminică, de la ora 21:45, pe Arena Națională vin Lewandowski & co. Este un meci în care Gică Hagi țintește primul meci pozitiv de la revenirea pe banca primei reprezentative.

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FANATIK . „Regele” a gândit o formulă de start cu Hindrich între buturi, în condițiile în care Ionuț Radu lipsește pe motive medicale. Despre tânărul goalkeeper vin numai informații bune din Polonia. Fostul campion din Gruia este titular în Ekstraklasa, la Legia Varșovia, iar evoluțiile sale bune au atras atenția unor formații importante din afara Poloniei.

Octavian Moraru, care este implicat direct în fotbalul polonez, la un club de primă ligă, a avut o intervenție la FANATIK SUPERLIGA în care a dezvăluit faptul că Otto Hindrich (24 de ani) nu va mai sta mult în campionatul Poloniei, fiind pe radarul unor echipe mai importante. „(n.r. Cum e privit Otto Hindrich, care va fi titular în meciul România – Polonia?) E foarte bine privit aici! Din ce știu, sunt și ceva discuții referitoare la transferul lui în străinătate. Nu știu dacă se va face în iarnă. Ei deja au avut ceva discuții cu vreo două echipe referitor la Otto și, repet, e privit foarte bine în Polonia”.

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Laude pentru Otto Hindrich din Polonia: „Este unul dintre cei mai buni din campionat!”

Grație evoluțiilor sale bune din ultimele două sezoane, a explodat. El este cotat în acest moment la 3,5 milioane de euro de specialiștii de la Transfermarkt. Când a venit de la CFR Cluj în Polonia, în ianuarie 2026, era cotat la doar 1,3 milioane de euro. Același Moraru mai spune că românul este extrem de apreciat în Polonia, fiind considerat unul dintre cei mai buni portari din Ekstraklasa.

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„(n.r. Otto e privit bine în ciuda acelui 0-6 de la Varșovia?) Cred că nu e doar vina lui Otto la scorul ăla. În privința lui, ei (n.r. cei care îl urmăresc) văd meci de meci aici ce face el la Legia și la Legia face o diferență. E unul dintre cei mai buni portari din campionat, în opinia mea. La Legia nu-i ușor să joci. În primul rând de la presiunea care o au ei meci de meci. Și bravo lui că face față la tot, în special presiunii”, mai spune Octavian Moraru.

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