Anunț fabulos din Spania! Ce antrenor legendar s-a oferit să o preia pe Real Madrid din sezonul viitor

Real Madrid traversează o perioadă extrem de dificilă. Până acum în acest sezon, „galacticii” au ratat toate trofeele puse în joc. Singurul obiectiv care încă stă în picioare este câștigarea campionatului, însă și acest obiectiv este mai degrabă unul pur teoretic, dat fiind faptul că liderul Barcelona are un avans de 9 lungimi în fruntea clasamentului din La Liga. Astfel, postul lui Alvaro Arbeloa este în mare pericol, iar presa din Spania a început deja să ofere informații din culisele clubului și se pare că unul dintre tehnicienii care ar putea să-l înlocuiască pe spaniol la cârma formației „blanco” este nimeni altul decât „The Special One”, Jose Mourinho.

Presa din Spania aruncă bomba! Jose Mourinho ar putea reveni la Real Madrid după 13 ani!

Potrivit celor de la El Mundo Deportivo, antrenorul portughez în vârstă de 63 de ani s-a arătat interesat de o revenire de senzație pe Santiago Bernabeu, astfel că Florentino Perez, președintele Realului, l-a adăugat pe lista potențialilor înlocuitori ai lui Arbeloa. În momentul de față, Mourinho este tehnicianul celor de la Benfica, însă conform sursei citate, acesta ar renunța imediat la actualul angajament în cazul în care i se va propune să preia banca tehnică a madrilenilor.

„The Special One este chiar bine poziționat în opțiunile clubului și ar fi atras de o a doua experiență”, scriu cei de la El Mundo Deportivo. Primul mandat al lui Mourinho pe Santiago Bernabeu s-a desfășurat în perioada 2010-2013, timp în care formația „blanco” a reușit să câștige trei trofee: un titlu de campion în La Liga (2011/2012), o Cupă a Regelui (2010/2011), respectiv o Supercupă a Spaniei (2012).

Jose Mourinho are concurență serioasă pentru rolul de antrenor la Real Madrid!

Lupta pentru desemnarea succesorului lui Arbeloa se anunță a fi însă una extrem de acerbă. Pe lângă Mourinho, pe lista lui Florentino Perez se mai află alte patru nume imense de antrenori din fotbalul mondial. Este vorba despre Jurgen Klopp, Zinedine Zidane, Didier Deschamps și Mauricio Pochettino.

Totuși, toți tehnicienii menționați anterior, cu excepția lui „Zizou”, sunt implicați activ în alte proiecte la momentul actual. ocupă funcția de director al Departamentului de Fotbal la RedBull, Didier Deschamps este selecționerul Franței (va părăsi acest post după Cupa Mondială, principalul favorit să-l înlocuiască fiind chiar Zidane), iar Mauricio Pochettino pregătește prima reprezentativă a Statelor Unite ale Americii. Chiar și așa, negocierile rămân deschise, iar vara anului 2026 se anunță a fi una extrem de interesantă și, totodată, foarte complicată pentru suporterii lui Real Madrid.