Anunț fără precedent făcut de Gigi Becali! Denis Alibec, la mâna suporterilor de la FCSB: „Au o ședință”

Apele nu sunt deloc liniștite la FCSB înainte de meciul cu Bologna din Europa League. Denis Alibec, vârful campioanei României, a fost anunțat titular pentru partida de joi seară, însă patronul clubului, Gigi Becali, a dat de înțeles că planul s-ar putea schimba, întrucât atacantul adus de la Farul a intrat într-un conflict cu galeria roș-albastră.

Denis Alibec a intrat în dizgrația suporterilor. Ce s-a întâmplat după înfrângerea cu Metaloglobus

Atacantul a prins puține minute pe teren și încă nu a reușit să marcheze nici măcar un gol pentru campioana României. Mai mult, el a intrat în război cu galeria echipei din Capitală.

După înfrângerea total surprinzătoare din ultima etapă de Superligă, Atacantul a fost acuzat că i-ar fi înjurat pe membrii galeriei, iar Gigi Becali lasă de înțeles că fotbalistul ar putea fi scos din primul 11 pentru meciul cu Bologna.

Gigi Becali anunță că suporterii decid dacă Alibec joacă sau nu în FCSB – Bologna

Patronul campioanei României spune că suporterii vor fi cei care vor decide soarta lui Denis Alibec. Gigi Becali a declarat că se va face o ședință în care se va analiza dacă atacantul i-a înjurat sau nu pe suporterii FCSB după meciul de la Clinceni cu Metaloglobus.

„Ce a făcut? Dar cine a zis că e ultima șansă? Nu știu la cine se referă, nu am văzut. Supărarea lui vine și din faptul că Alibec trebuia să joace în meciul ăsta. Eu am făcut tot timpul ce am vrut, dar situația în care suntem mă face să-i respect atât de tare încât să țin cont și de detaliile lor. El a înjurat pe acolo, nu știu ce a făcut. Nu pot să fac pe plac unui om și să ignor mii de oameni.

Au ei o ședință, eu l-am rugat pe MM, pe Mustață, ca ei să hotărască dacă Alibec… Pentru că suntem unde suntem. Ei să hotărască dacă îl mai agreează pe Alibec sau nu. Ei vor face o ședință și vor spune ce au auzit. Ei, dacă susțin echipa sau dacă-l înjură. Dacă îl înjură, nu îl mai bag.

Vrei să ne certăm iar? Ne-am certat din când în când. Vorbim despre o situație particulară, așa că nu are rost să extrapolăm. Dacă a înjurat, nu știu, ei vor stabili, ei știu.

Nu știu dacă nu joacă, vedem, vom analiza și noi dacă el a înjurat. El va fi analizat video. O să analizeze și conducerea, că e vorba de sancțiuni. Jos pălăria în fața suporterilor, niciun suporter nu susținea echipa în situația în care a ajuns, să te bată Metaloglobus”, a declarat Gigi Becali la

Poziția galeriei FCSB cu privire la Denis Alibec. Anunțul lui Gigi Mustață

Acesta a dat de înțeles că suporterii campioanei României nu l-ar fi înjurat pe atacant și nu înțelege răbufnirea fotbalistului. În plus, cu aceeași ocazie, el Mustață chiar a confirmat că miercuri seară a fost programată acea ședință despre care a vorbit acum și Gigi Becali.

„În momentul în care iei bătaie de la Metaloglobus și suporterii sunt supărați, lasă capul jos, vino acolo, taci din gură că nu te înjură nimeni, că dacă strigă rușine, rușine să vă fie, asta nu înseamnă că te înjură cineva. Da? Lași capul jos și taci din gură. Nu mai zici nimic, lasă-i pe suporteri să-ți…

Dar nu vii tu să ne spui nouă că tu ai jucat doar șapte minute și în alea șapte minute ai dat numai din mână. Păi atunci tu vrei să te lase ăia așa? Eu în momentul în care am discutat cu el și i-am spus ‘Băi nu mai avea atitudinea asta față de suporteri’. Și mai ales că a făcut un gest urât.

Dacă ai atitudinea asta cu suporterii și înjuri, nu-ți mai spun că s-au aflat și înjurăturile care le-a dat la vestiar. Ne înjurat numai de morți și de toate alea. Și e urât comportamentul ăsta și nu-l văd bine.

Nu l-a înjurat nimeni. Eu eram acolo. Toată lumea a zis ce joci după chestia cu rușine să vă fie. El a venit cu atitudine, ce vreți bă să fac eu în 7 minute, tot cu gesturile lui de dat din mână, după care el a vorbit, nu pot să vă spun ce a zis, că nu e normal să reproduc ce a zis el.

(….) Noi avem o ședință. Băieții sunt hotărâți pe el… Să-l primească cu flori și cu… Dacă iese public și își cere scuze față de suporteri la modul cum a înjurat numai de morți în vestiar….”, a declarat Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.