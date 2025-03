Anunț groaznic de la FCSB! Cel mai bun jucător român din FCSB – Lyon 1-3 s-a accidentat: „Nu cred că va juca împotriva Craiovei!”

Mihai Stoica, managerul general al campioanei României, a anunțat că Alexandru Băluță are șanse infime de a juca împotriva Universității Craiova și că va face un control amănunțit pentru a vedea cât de gravă e accidentarea.

Cel mai bun jucător român din FCSB – Lyon s-a accidentat

cei mai buni fotbaliști ai FCSB-ului în duelul cu Lyon, însă, din păcate pentru campioana României, acesta s-a accidentat chiar în timpul jocului.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a vorbit despre situația sa și a spus că fotbalistul urmează să facă un control amănunțit: „Băluță are acum niște probleme medicale, s-a accidentat aseară. Nu cred că va juca împotriva Craiovei. S-a accidentat în timpul meciului. Mâine va face investigații complete, asta e la ora asta. Nu cred că e pentru meciul cu Craiova.

El în ultima perioadă nu s-a accidentat, pur și simplu a fost ieșit din formă. Acum chiar ne bucuram că poate rupe ghinionul ăsta. Dar se pare că durează. Vedem mâine ce va fi. Nu s-a accidentat la bucuria de la gol”.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica îl apără pe Alexandru Musi

, după ce puștiul FCSB-ului a fost criticat de Gigi Becali: „Nu e foarte ușor să intri într-un meci cu Lyon la 20, pe final și să-ți pui și amprenta. Lyon a marcat goluri pe greșeli mari colective. Nu prea aveam voie să luăm al treilea gol, sunt unii jucători care nu și-au prea respectat sarcinile, dar asta este”.



„La noi a fost o dezbatere. Unii au spus că PAOK e peste Lyon, eu am spus că Lyon e peste PAOK. Rămâne de văzut dacă Lyon va merge mai departe și dacă Manchester United se vor duela. Știi cum e… depinde cum îi găsești. Am găsit-o pe Lyon care a riscat enorm și puteam marca. I-am prins și cu centrări, dar Lucas Perri a fost acolo. Eu cred că Lyon e o echipă foarte bună.

ADVERTISEMENT

Are și altceva, are lot foarte bun. Intră Fofana, care e un fotbalist incredibil. Noi n-am reușit să vedem care e piciorul de bază al lui Fofana. La el am trecut că e bun cu ambele picioare. Și ca să se confirme, Fofana ne-a dat gol și cu stângul și cu dreptul.

ADVERTISEMENT

Am jucat mult mai încrezători acum decât la meciul cu Manchester United. Noi trebuie să luăm ca reper meciul cu PAOK de acasă. Sper din toată inima să ne păstrăm titlul și să jucăm în Champions League”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .