Anunț important! Dan Negru, propus ca și candidat la Primăria Timișoarei. Reacția neașteptată a prezentatorului tv

Am trecut pe lângă țâdulele astea electorale. Acu, că a trecut, pot sa o spun : de vreo două ori mi s-a propus să candidez la Primărie în Timisoara 😜 Anu' asta, iar… La început am crezut că e o gluma dintr-un show de-al meu dar oamenii erau serioși și veneau de la niște partide de care auzisem până și eu, afon in politică. Le-am spus tuturor că sunt nepriceput și că notorietatea din sondajele lor nu însemnă și pricepere in ce caută ei. Ne-am despărțit prieteni, de genul, "hai data viitoare…" Un șofer de UBER mi-a povestit că a terminat SNSPA ( Școala Naționala de Studii Politice și Administrative) dar că face bani din UBER. Ăia care ar trebui sa fie politiceni sunt taximetriști și taximetriștii candidează 😂 256 mii de români candidează duminică! Un sfert de milion ! Statistic, stăm bine , toți candidează doar că in realitate e vai de cur…u' nostru 😂 Grigore Moisil a explicat-o: "dacă pui o fesă pe o plită încinsă și o fesă pe un bloc de gheață, media e bună, dar, in realitate, e vai de fundul tau! "

