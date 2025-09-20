Sport

Anunț important despre Alexandru Băluță după ce a semnat cu LAFC! Ce a postat impresarul fostului jucător de la FCSB

Alexandru Băluță a semnat cu gruparea americană Los Angeles FC în luna august, însă nu a putut să plece în SUA deoarece nu primise viza.
Bogdan Mariș
20.09.2025 | 22:57
ULTIMA ORĂ
Alexandru Băluță a sosit în SUA la aproape o lună după ce a semnat cu LAFC. FOTO: Sport Pictures

Pe 26 august, Los Angeles FC anunța faptul că fotbalistul român Alexandru Băluță semna un contract valabil până la finalul sezonului 2025, cu opțiune și pentru următoarea stagiune. Sosirea fostului jucător de la FCSB în SUA a fost amânată însă, deoarece acesta nu primise viza.

Anunț important despre Alexandru Băluță

La aproape o lună de la semnarea contractului cu Los Angeles FC, Alexandru Băluță a sosit la echipă. Anunțul a fost făcut de impresarul său, Alberto Albanese Tiraferri, prin intermediul unei imagini postate pe rețelele sociale, care îi înfățișează pe cei doi la baza de antrenament a lui LAFC.

Alexandru Băluță a sosit în Statele Unite, unde va evolua pentru LAFC. FOTO: Alberto Albanese Tiraferri (Instagram)

Băluță și agentul său au plecat joi seară din București, iar după un zbor de aproximativ 15 ore au ajuns la Los Angeles, unde fotbalistul a vizitat baza de pregătire a clubului din MLS. În momentul în care va debuta, Băluță va deveni al optulea jucător român care va juca în Major League Soccer, după Alex Zotincă, Alexandru Mățan, Alexandru Mitriță, Răzvan Cociș, Andreas Ivan, Deian Boldor și Ștefan Chirilă.

Alexandru Băluță, misiune dificilă la LAFC

Băluță, care va încasa un salariu important în SUA, va fi de acum la dispoziția antrenorului principal Steve Cherundolo, însă e dificil de prezis câte minute va strânge acesta în finalul sezonului. LAFC mai are de jucat șase partide din sezonul regulat al MLS, iar echipa se luptă pentru a ocupa un loc cât mai bun înainte de intrarea în play-off.

Momentan, gruparea din Los Angeles ocupă poziția a patra în Conferința de Vest, cu 47 de puncte, la 9 distanță de liderul San Diego FC, care a disputat însă două meciuri în plus. Campioana din sezonul 2022 al MLS a făcut o mutare de impact în această vară, transferându-l pe Heung-Min Son de la Tottenham. La echipă evoluează și un alt nume important, portarul francez Hugo Lloris.

La finalul sezonului, Băluță se va afla într-o situație interesantă, deoarece antrenorul lui LAFC, Steve Cherundolo, va părăsi echipa pentru a reveni în Germania alături de familie. Anunțul a fost făcut încă din luna aprilie, așadar conducerea clubului va aduce un nou tehnician, care ar putea avea un cuvânt de spus în privința fotbalistului român.

