Sport

Anunț important despre viitorul lui Cristiano Ronaldo! Ce urmează după conflictul cu Al Nassr

Cristiano Ronaldo a refuzat să joace în ultimul meci al lui Al Nassr, iar presa din Portugalia a făcut un anunț important cu privire la viitorul starului care va împlini în curând 41 de ani.
Bogdan Mariș
04.02.2026 | 07:00
Anunt important despre viitorul lui Cristiano Ronaldo Ce urmeaza dupa conflictul cu Al Nassr
ULTIMA ORĂ
Cristiano Ronaldo ar putea să plece de la Al Nassr în vară. Ce variante are portughezul. FOTO: Hepta
ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo a refuzat să joace pentru Al Nassr în partida cu Al Riyadh, iar viitorul portughezului la echipă este incert. În cazul în care își va continua protestul, starul lusitan ar putea părăsi echipa în vară, chiar dacă mai are contract până în vara lui 2027, cu un salariu fabulos, 200 de milioane de euro pe sezon.

Pleacă Cristiano Ronaldo de la Al Nassr? Ce variante are portughezul

Ronaldo a decis să protesteze deoarece PIF, fondul suveran de investiții al Arabiei Saudite, care deţine cluburile Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad şi Al Ahli, ar favoriza-o pe Al Hilal din punct de vedere al sumelor cheltuite pe transferuri, iar din acest motiv lupta pentru titlu ar fi una incorectă.

ADVERTISEMENT

Mutarea care a declanșat totul a fost plecarea lui Karim Benzema la Al Hilal. După ce a aflat de acest transfer, Ronaldo a decis să protesteze și a refuzat să joace pentru Al Nassr în partida cu Al Riyadh de luni, pe care echipa sa avea să o câștige cu 1-0. Conform site-ului portughez Record, Ronaldo ar putea să plece din Arabia Saudită în vară, destinațiile posibile fiind MLS sau chiar o echipă din Europa.

Clauza de reziliere din contractul lui Ronaldo este de 50 de milioane de euro, o sumă mare ținând cont de faptul că portughezul va împlini 41 de ani pe 5 februarie. Rămâne de văzut și ce se va întâmpla cu rolul de ambasador al lui Cristiano Ronaldo pentru Cupa Mondială din 2034, care va avea loc în Arabia Saudită, în cazul în care lusitanul va decide să plece din Asia.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Îndemnul lui Kelemen Hunor pentru PSD în relația cu premierul: „Hai, Ilie,...
Digi24.ro
EXCLUSIV Îndemnul lui Kelemen Hunor pentru PSD în relația cu premierul: „Hai, Ilie, fă, fă, du-te”. Ce a spus despre rotativa din 2027

Clubul Al Nassr și-a asumat o amendă pentru a-l susține pe Cristiano Ronaldo

După meciul cu Al Riyadh, reprezentanții clubului Al Nassr au boicotat activitățile de la finalul partidei, cel mai probabil în semn de susținere pentru Cristiano Ronaldo. Coechipierii portughezului nu au fost prezenți la zona mixtă, decizia în acest sens fiind luată de către cei din conducerea clubului.

ADVERTISEMENT
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Digisport.ro
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!

De asemenea, antrenorul Jorge Jesus nu s-a prezentat la conferința de presă de la finalul întâlnirii. Conform codului disciplinar din Arabia Saudită, clubul Al Nassr va primi o amendă de 6700 de euro după cele întâmplate luni seară. Gruparea lui Cristiano Ronaldo ocupă locul 2 în clasament, la un punct în urma liderului Al Hilal.

Ce realizări are Cristiano Ronaldo în acest sezon

Cristiano Ronaldo a înscris 18 goluri pentru Al Nassr în actuala stagiune, fiind golgheterul echipei în campionat. De la sosirea în Arabia Saudită, portughezul a marcat de 111 ori pentru echipa sa, însă nu a reușit să cucerească niciun trofeu major, singura competiție câștigată fiind Cupa Campionilor Arabiei, în 2023.

ADVERTISEMENT
Daniel Niculae nu și-a uitat trecutul! Ce a spus după Hermannstadt – Rapid...
Fanatik
Daniel Niculae nu și-a uitat trecutul! Ce a spus după Hermannstadt – Rapid 0-3: „Îi felicit și le țin pumnii în continuare”
Cine este iubita starului de la Chelsea, prins dopat și suspendat. A curtat-o...
Fanatik
Cine este iubita starului de la Chelsea, prins dopat și suspendat. A curtat-o luni întregi înainte de a o cuceri
Dorinel Munteanu anunță o ședință la Hermannstadt după meciul cu Rapid: „Dacă sunt...
Fanatik
Dorinel Munteanu anunță o ședință la Hermannstadt după meciul cu Rapid: „Dacă sunt bărbați punem pe masă toate problemele”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
'Prost am fost!'. L-a dat afară, apoi și-a turnat cenușă în cap după...
iamsport.ro
'Prost am fost!'. L-a dat afară, apoi și-a turnat cenușă în cap după ce a semnat cu FCSB
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!