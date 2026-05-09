Anunț important făcut de FRF înainte de finala Cupei României. Două momente speciale la Universitatea Craiova – Universitatea Cluj

Duelul dintre și Universitatea Cluj care va decide soarta primului trofeu al sezonului competițional din România urmează să fie unul special, pe care FRF anunță că-l va trata într-un mod deosebit.

FRF anunță două momente speciale pentru finala Cupei României

Cu ocazia zilei Europei, cei de la FRF au pregătit mai multe momente speciale prin care vor să transmită un mesaj puternic, de unitate.

„Cu ocazia Zilei Europei, azi, 9 mai, Federația Română de Fotbal anunță că împreună cu Comisia Europeană va celebra Ziua Europei la finala Cupei României Betano: Universitatea Craiova – Universitatea Cluj. Partida se va disputa la Sibiu, miercuri, 13 mai, de la ora 20:00. Fotbalul ne învață că, oricât de diferiți am fi, regulile sunt aceleași pentru toți, iar succesul se obține prin muncă și viziune comună. Aceasta este esența Uniunii Europene și aceasta este esența sportului rege.

Într-un oraș cu o profundă tradiție multiculturală, cu ocazia ultimului act al celei mai mari competiții fotbalistice din România, vom sărbători Ziua Europei, reafirmând spiritul de unitate prin intermediul celui mai iubit sport: fotbalul. Astfel, finala de la Sibiu de anul acesta capătă o semnificație aparte. Dincolo de miza sportivă uriașă și de dorința fiecărei echipe de a ridica trofeul, meciul va reprezenta și un manifest al respectului și al solidarității.

Startul partidei va fi marcat de momente cu o încărcătură emoțională deosebită: Imnul Europei: Echipele vor păși pe gazon pe acordurile „Odei Bucuriei”, celebrul fragment din Simfonia a IX-a de Beethoven. Banderola Unității: Căpitanii celor două formații vor purta pe braț însemnele Uniunii Europene, un gest simbolic care subliniază fair-play-ul și valorile democratice pe care sportul le promovează neîncetat.

Nu este întâmplător faptul că această celebrare are loc la Sibiu, fostă Capitală Culturală Europeană, reprezentând puntea perfectă între tradiția românească și modernitatea occidentală. Pe 13 mai, tribunele stadionului Municipal vor vibra nu doar pentru culorile cluburilor, ci și pentru ideea de Europa – un spațiu al păcii, al libertății și al excelenței”, a fost anunțul celor de la FRF.

Atmosferă de vis la Sibiu

Duelul de la Sibiu se anunță a fi unul extrem de echilibrat, atât în tribune, cât și pe teren. Toate biletele pentru partidă au fost deja vândute și peste 12.000 de oameni vor lua luc pe arena Municipală și vor face o atmosferă demnă de o finală.

Cu prima șansă pornesc cei de la Craiova, care sunt considerați a fi favoriți la trofeu, a dovedit de-a lungul timpului că este un antrenor foarte capabil să facă din echipele sale, considerate outsidere, câștigătoare.