Anunț important făcut de Serena Williams înainte de a reveni în competiții. Când e programat primul ei meci

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Serena Williams și-a anunţat revenirea în competiţii. Sportiva în vârstă de 44 de ani, mama a doi copii, va juca mai întâi, la dublu, la Queen’s, începând de luni, apoi la turneul de la Berlin, săptămâna viitoare. Ambele competiții sunt pe iarbă.

Serena Williams nu va juca și la simplu

, ea va înfrunta marţi sau miercuri perechea formată din americanca Nicole Melichar-Martinez şi neozeelandeza Erin Routliffe.

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Serena Williams nu a mai jucat în circuit de la înfrângerea suferită în turul al treilea al US Open, la 2 septembrie 2022, în faţa australiencei Ajla Tomljanovic. Cu o zi înainte, ea disputase ultimul său meci de dublu, alături de sora sa mai mare, Venus, care s-a soldat cu o înfrângere.

Are nevoie de mai multe antrenamente

Întrebată duminică despre marea sa revenire, celebra Serena Williams a recunoscut că mai are nevoie de timp pentru a juca la simplu. Ea a exclus pentru moment să intre în competiții și la simplu.„Probabil că trebuie să mă antrenez puţin mai mult dacă vreau să joc la simplu”, a recunoscut duminică Williams în cadrul unei conferinţe de presă la Londra, unde, la 44 de ani, se pregăteşte să revină în competiţie pe tabloul de dublu de la Queen’s.

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„În ceea ce priveşte proba de simplu, nu pot spune nici da, nici nu. Deocamdată, răspunsul este nu. Simt că probabil trebuie să mă antrenez puţin mai mult dacă vreau să joc la simplu”, a explicat americanca, deţinătoare a 23 de titluri de Grand Slam. „Vom vedea dacă voi reuşi. Şi dacă nu voi reuşi, înseamnă că nu este drumul meu de urmat în acest moment”, a adăugat americanca.

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Americanca a câștigat 94 de milioane de dolari din tenis

Pentru a reveni în circuitul profesionist, Serena Williams a urmat din nou protocolul de testare antidoping al Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA). După ce a încheiat perioada obligatorie de șase luni și a respectat toate regulamentele, sportiva din SUA a primit dreptul de a concura începând cu 22 februarie 2026.

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Ea a adunat din tenis 94 de milioane de dolari, dar se estimează că averea ei depășește 250 de milioane de dolari.