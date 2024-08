Anunț important pentru clienții PPC, fostul ENEL, E.ON sau ENGIE. Este o schimbare majoră la tarifele din luna august

Schimbări importante pentru românii care au contracte încheiate cu PPC, E.ON sau ENEL. Începând cu luna august, noile modificări se vor resimți pe factură, așa că cel mai bine ar fi să fii la curent cu ele.

Ce trebuie să știe românii care au contracte semnate cu PPC, E.ON sau ENEL

au reprezentat mereu o preocupare pentru români. În contextul scumpirilor din ultima vreme, cu toții sunt mult mai atenți la consum.

Luna august vine cu noutăți pentru toți cei care au contracte semnate cu PPC, E.ON sau ENGIE. Modificarea a fost deja comunicată de către marii furnizori de energie electrică, astfel încât nimeni să nu aibă surprize.

La începutul acestui an, E.ON România a comunicat oficial faptul că va menține prețul gazelor naturale sub plafonul stabilit de 0.31 lei/ kWh cu TVA inclus. Promisiunea a fost respectată, iar acest fapt a fost confirmat de prețurile facturate, care s-a aflat în scădere.

În vara acestui an, a fost semnificativ mai mic decât prețul înregistrat la început de an. În cele șase luni ale acestui an, prețurile la gaze au fluctuat, însă, niciodată nu au depășit plafonul.

Cel mai mic preț al gazelor naturale a fost înregistrat în luna mai a acestui an și vorbim de 0.27504 lei/ kWh. În schimb, cel mai mare preț al gazelor naturale a fost înregistrat la începutul primăverii și anume, 0.29145 lei/ kWh în luna martie.

E.ON va menține tarifele sub plafonul guvernamental până în martie 2025

În continuare, E.ON România susține că își va respecta angajamentul de a oferi tuturor românilor prețuri stabile. Angajamentul se va aplica atât lunii august, cât și lunilor viitoare.

Cu alte cuvinte, la E.ON prețurile vor rămâne sub plafonul guvernamental de 0.31 lei/ kWh. Însă, veștile bune pentru români nu se opresc aici. Promisiunea celor de la E.ON se va întinde pe o perioadă și mai mare de timp.

Măsura menținerii prețurilor mici se va aplica până la finalul lunii martie 2025. Acest lucru este stipulat de Ordonanța de Urgență 27/2022.

În acest context, E.ON România și-a asumat un angajament destul de îndrăzneț, ar spune unii. Și anume, acela de a menține prețul sub plafonul guvernamental, chiar dacă vor mai exista fluctuații pe piața energetică.