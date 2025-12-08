Anunț important pentru Cristi Chivu! Exclus din lot înaintea meciului Inter – Liverpool

ADVERTISEMENT

Mohamed Salah a avut o reacție uluitoare după remiza dintre Leeds și Liverpool, 3-3, acuzându-l dur pe antrenorul Arne Slot, care îl lăsase pe bancă. În acest context, conducerea clubului ar fi decis ca starul egiptean să nu facă deplasarea pentru meciul contra lui Inter din UEFA Champions League, care va avea loc marți, de la ora 22:00, la Milano. Informația a fost confirmată, iar egipteanul nu a făcut deplasarea în Italia.

Mohamed Salah nu va fi în lot pentru Inter – Liverpool. De ce vestea este una importantă pentru Chivu

Cel mai bun jucător al lui Liverpool din ultimul deceniu, Mohamed Salah, traversează un sezon nefast, având doar 5 goluri marcate și 3 pase decisive în 19 partide. În ultimele 3 etape din Premier League, egipteanul a evoluat timp de doar 45 de minute, fiind lăsat pe bancă de Arne Slot la victoria cu West Ham, 2-0, și la remiza de pe terenul lui Leeds, 3-3.

ADVERTISEMENT

După ultimul joc, africanul a avut o reacție uluitoare, aruncând mai multe „săgeți” către antrenorul olandez. Pentru a evita ca situația să degenereze și mai mult, conducerea lui Liverpool a decis ca Salah să nu facă deplasarea pentru partida contra lui Inter din UEFA Champions League, conform . Așadar, Cristi Chivu a „scăpat” de vedeta campioanei din Premier League.

Mohamed Salah l-a „distrus” pe Arne Slot după Leeds – Liverpool 3-3

La finalul partidei cu Leeds United, Mohamed Salah, care și-a prelungit în vară contractul cu Liverpool până în 2027, l-a atacat pe antrenorul Arne Slot. „Am spus de mai multe ori că aveam o relație bună cu antrenorul, iar, dintr-o dată, nu mai avem niciun fel de relație. Nu știu de ce, dar mi se pare, eu așa văd situația, că există cineva care nu mă mai vrea la club.

ADVERTISEMENT

Nu mi-a venit să cred că am stat pe bancă 90 de minute! E pentru prima dată în cariera mea când sunt pe bancă trei meciuri la rând. Sunt foarte dezamăgit. Am făcut atât de multe pentru acest club de-a lungul timpului și în special în sezonul trecut. Acum stau pe bancă și nu știu de ce”, a declarat egipteanul, care a , după ce revine de la Cupa Africii pe Națiuni.

ADVERTISEMENT

Ce absențe are Interul lui Cristi Chivu pentru meciul cu Liverpool

Dincolo de absența lui Mohamed Salah, Arne Slot nu se va putea baza nici pe cei trei jucători accidentați din lot, Jeremie Frimpong, Conor Bradley și Giovanni Leoni. De cealaltă parte, Cristi Chivu nu va putea să conteze pe Matteo Darmian, Tomas Palacios și Raffaele Di Gennaro, în timp ce Denzel Dumfries este incert.

Momentan, Inter ocupă locul 4 în clasamentul din UEFA Champions League, având 12 puncte după 5 runde. „Nerazzurrii” au avut un parcurs perfect în primele patru runde, însă mai apoi . Liverpool s-a descurat bine contra „granzilor”, învigând atât pe Atletico, cât și pe Real Madrid, dar a suferit eșecuri surprinzătoare, 0-1 cu Galatasaray și, mai ales, . Cu 9 puncte, „cormoranii” ocupă momentan locul 13.