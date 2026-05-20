Anunț important pentru fanii campioanei! Când pune Universitatea Craiova în vânzare noile abonamente pentru sezonul 2026/2027

CE TREBUIE SĂ ȘTII Universitatea Craiova va pune în vânzare abonamentele la începutul lunii iunie

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova încă trăiește euforia titlului cucerit după 35 de ani, însă în Bănie au început deja pregătirile pentru noul sezon. După fiesta uriașă de pe „Ion Oblemenco” și sărbătoarea care a cuprins întreg orașul, oficialii alb-albaștrilor lucrează acum la următoarea etapă a proiectului: noua stagiune în care Craiova va pleca la drum din postura de campioană a României. Iar unul dintre cele mai așteptate momente pentru suporteri este lansarea noilor abonamente pentru sezonul 2026-2027.

Universitatea Craiova va pune în vânzare abonamentele la începutul lunii iunie

Potrivit informațiilor FANATIK, oficialii Universității Craiova vor anunța la începutul lunii iunie toate detaliile legate de noile abonamente pentru sezonul viitor. Tot atunci vor fi afișate și prețurile pentru fiecare categorie de abonament, dar și data exactă de la care suporterii își vor putea asigura locul pe stadionul „Ion Oblemenco”.

ADVERTISEMENT

Fanii alb-albaștrilor mai au de așteptat aproximativ două săptămâni până la startul oficial al campaniei de abonamente pentru noul sezon. După titlul istoric cucerit de Universitatea Craiova, primul după 35 de ani, interesul pentru noile abonamente se anunță uriaș. Se așteaptă la o creștere importantă a numărului de abonați față de actuala stagiune, în care 6.000 de suporteri și-au asigurat locul pe „Ion Oblemenco”.

Ce l-a emoționat cel mai mult pe Filipe Coelho după ce a luat titlul cu Universitatea Craiova

Craiova aștepta titlul de 35 de ani, iar triumful din acest sezon a retrezit bucuria unei întregi comunități. Jucătorii și tot staff-ul au petrecut alături de fani în Piața „Mihai Viteazul”. că nu va uita niciodată sutele de fețe zâmbitoare pe care le-a văzut la sărbătoarea titlului. „Imaginea cu jucătorii și familiile lor alături. Am văzut oamenii pe stradă, fețele și ochii lor plini de bucurie. E cea mai mare satisfacție a unui antrenor să vezi fanii fericiți, orașul. O să port mereu în sufletul meu foarte multe fețe din cele pe care le-am văzut. La final, cele mai importante lucruri în viață sunt cele pe care nu le putem cumpăra!”.

ADVERTISEMENT

Cât de greu i-a fost lui Filipe Coelho când a venit la Universitatea Craiova

La luni bune după instalarea sa pe banca oltenilor, și a vorbit în premieră după realizarea eventului. „Înainte să vin aici, am analizat bineînțeles echipa. Știam că echipa avea mulți jucători buni și am stabilit că putem juca într-o manieră diferită. Știam de la început că nu va fi ușor, aveam 6 puncte în spatele primului loc. La început a fost cea mai dificilă parte. Apoi singurul gând era să câștigăm meciuri și să fim focusați la fiecare meci. Apoi, am început să avem mai multă încredere în noi ca echipă. E ceva normal ca atunci când vine un antrenor nou, atât jucătorii cât și fanii să nu aibă foarte multă încredere, iar eu am înțeles acest lucru. Dar jucătorii au crezut în ideile noastre și în modul nostru de lucru, și cu timpul am început să credem că putem câștiga titlu.

ADVERTISEMENT

Nu am vorbit prea mult despre titlu în aceste 7 luni. Știam că trebuie să obținem rezultate cât mai bune. A fost o muncă extraordinară din partea jucătorilor și a celor care nu apar în fața camerelor, care lucrează ca terenul să fie bun, cei care gătesc, cei care fac curățenie. Suntem ca o familie în locul în care lucrăm. Cupa nu a fost neapărat un țel. E vina jucătorilor pentru că au început să tot câștige meciuri, iar după semifinala cu Dinamo am zis că hai să o luăm și pe asta. Când am venit aici, am știut că va fi un pas riscant pentru cariera mea. Înainte să fac acest pas, am analizat echipa, orașul, zona, clubul. Am venit în primul rând pentru calitatea jucătorilor, condițiile oferite de club și pentru iubirea suporterilor. A fost ușor de văzut în meciuri cât de iubit este clubul. Văzând toate astea, am văzut că nu este un risc așa de mare pentru mine și staff-ul meu. Am făcut un pas bun și sunt foarte fericit că l-am făcut”, a punctat Coelho.