Atacat în ultimele zile de SUA și Israel, Iranul a replicat și a lansat mai multe atacuri asupra locațiilor americane din Asia, inclusiv ambasada SUA din Riyadh, capitala Arabiei Saudite. În acest context, exista posibilitatea ca șefii Ligii din Arabia Saudită să suspende meciurile de fotbal, așa cum s-a întâmplat în Qatar, însă acest lucru nu se va întâmpla, cel puțin în primă fază.

Anunț important pentru Marius Șumudică! Ce se va întâmpla cu partidele din campionatul Arabiei Saudite după atacurile Iranului

O persoană din staff-ul unui club saudit a dezvăluit că Liga a transmis un mesaj cluburilor și le-a anunțat pe acestea că partidele se vor disputa în mod obișnuit în acest final de săptămână. „SPL a trimis o scrisoare cluburilor în care spune că meciurile se vor putea juca în siguranţă, dar mulți oameni de aici nu sunt convinși.

Mulţi dintre jucătorii străini vor să plece. Unii dintre ei au reușit deja să-și scoată familiile de aici. Oamenii sunt zdruncinaţi. Există o contradicţie între afirmaţiile celor de la SPL că putem juca meciurile în siguranţă şi alertele naţionale care ne avertizează să stăm departe de poduri și de anumite clădiri.

Încă ne antrenăm normal și ni s-a spus că meciurile din acest week-end se vor juca, dar lucrurile s-ar putea schimba dacă jucătorii vor dori să plece. Nu văd cum ar putea să ne garanteze siguranța”, a transmis acesta pentru . Echipa lui Marius Șumudică, Al Okhdood, ar urma să o întâlnească pe Al Fayha sâmbătă, de la ora 21:00.

Marius Șumudică, dezvăluiri despre situația din Arabia Saudită

Marius Șumudică se află la Najran, un oraș situat în sudul Arabiei Saudite, la aproximativ 850 de kilometri de Riyadh, iar că în această zonă situația nu a fost atât de dificilă. „Am înțeles că au fost ceva lovituri și către Riyadh. Nu știu exact, aici nu am citit nimic. Noi suntem departe de lucrul ăsta, aici e liniște. Din punctul ăsta de vedere situația este calmă.

Eu nu am auzit, nu am avut niciun fel de problemă. Nu am auzit rachete, bombe, drone, nu. Slavă Domnului! Până în momentul de față nu s-a întâmplat absolut nimic și nu se întâmplă. Probabil dacă vor escalada lucrurile se va ajunge să se întrerupă sau ceva de genul acesta, dar sper să nu se ajungă la lucrul ăsta”, a declarat tehnicianul. .