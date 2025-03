Anunț important pentru Oțelul Galați înainte de debutul în play-out: „S-a rezolvat!”. Exclusiv

, iar jucătorii erau neplătiți din luna noiembrie. FANATIK a aflat detalii de ultimă oră înainte de meciul moldovenilor cu UTA.

Oțelul Galați, gură de oxigen înainte de meciul cu UTA

: „Vineri le-am plătit jucătorilor salariile restante pe luna decembrie, deci ne-am închis cu anul fiscal 2024”.

Astfel, echipa clasată în acest moment pe locul 13, cu 16 puncte, la egalitate cu Poli Iași și-a asigurat din punct de vedere administrativ continuitatea în SuperLiga: „În acest fel am rezolvat cu obținerea licenței pentru sezonul viitor, pentru că asta era marea noastră grijă. Nu mai puteam să dorm noaptea gândindu-mă cum să scap de aceasta problema!”, a mai spus președintele oțelarilor.

Cu toate acestea, situația financiară este în continuare una complicată, după ce Combinatul Siderurgic care finanța echipa cu aproape un milion de euro pe an a sistat sponsoriarea: „Sunt aproximativ 9 luni de zile de cand nu mai primim bani de acolo! Au si ei dificultati, au intrat în concordat, pasul dinaintea insolvenței.

Au 8.000 de angajati, care nu știu cum și cât au fost plătiți. Noi când ne-am făcut bugetul și calculele în vara trecută ne-am bazat pe trei surse de venit: Primăria și Consiliul Local, Combinatul și banii din drepuri TV. Banii ăștia erau OK, mai ales că mai avem niște sponsori mai mici. Numai că lipsa sumei de la Combinat ne-a băgat zdravăn în gaură”.

Oțelul Galați, în pericol de faliment?

Conducerea clubului încearcă în continuare să îmbunătățească situația financiară, iar în martie jucătorii ar trebui să își încaseze salariile pe luna ianuarie. Din informațiile FANATIK, Oțelul a făcut mai multe împrumuturi în baza banilor carre ar trebui să vină din drepturile TV.

Situația poate deveni cu adevărat dramatică dacă Oțelul va retrograda și astfel nu vor mai veni nici banii de la televiziuni și vor clubul va rămâne și cu datoria. În acest scenariu, Galațiul riscă falimentul!

Cristi Munteanu rămâne totuși optimist: „Ei, n-a fost chiar împrumut, mai degrabă ceva între împrumut și sponsorizare! Eu am însă încredere în echipă și nu cred că vom retrograda. Avem jucători de calitate. Dar și dacă am pune răul în față și să spunem că am retrograda, avem comunitatea locală de partea noastra care va sprijini clubul”, a mai spus oficialil gălățenilor, în exclusivitate pentru site-ul nostru.