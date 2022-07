Anunț important pentru toți abonații Netflix. Ce schimbare radicală va avea loc în perioada următoare

Compania a făcut un anunț important pentru toți cei care plătesc un abonament lunar. Este vorba de o schimbare radicală care va avea loc în perioada imediat următoare și care s-ar putea să nu fie tocmai pe placul oamenilor.

Netflix, modificări majore în curând. Ce au transmis reprezentanții platformei

Reprezentanții Netflix au declarat că au găsit partenerul ideal pentru vânzări și publicitate ceea ce înseamnă schimbări majore printre abonații platformei de streaming. Se pare că firma s-a aliat cu Microsoft.

Mai exact, a luat această decizie pentru a ajuta la lansarea unui plan de streaming cu costuri reduse, dar susținut de publicitate. Așadar, reclamele vor face parte de acum înainte din abonamentul special al platformei de streaming.

Conform , Netflix urmărește să le ofere consumatorilor o opțiune susținută de reclame pentru a ajuta la creșterea numărului de abonamente, dar și pentru a genera un nou flux de venituri.

Alianța a fost făcută după ce firma a pierdut un număr mare de abonați în luna martie a acestui an, dar și din alte motive. Unul dintre acestea are legătură cu faptul că Microsoft nu are niciun fel de platformă de streaming video care să-i facă concurență.

Al doilea motiv sunt chiar achizițiile făcute de firma americană prezentă în peste 100 de țări. Este vorba de cumpărarea companiei Xandr care speră să dezvolte sistemul de cookies ce stă în spatele tuturor reclamelor.

Netflix, abonament special pentru consumatorii săi

Netflix a confirmat că urmează să le pună la dispoziție oamenilor un nou tip de abonament, după ce în luna mai se vorbea pentru prima oară de acest aspect. În momentul de față nu există o dată oficială pentru lansarea acestuia.

Cel mai probabil reprezentanții companiei îl vor pune la dispoziție undeva spre finalul anului 2022, după ce în urmă cu jumătate de an au anunțat că prețul abonamentului standard a crescut de la 9,95 de euro la 11,06 euro.

Abonații îl pot folosi pe două dispozitive în același timp, cu rezoluție de 1080p. De asemenea, Netflix Premium este de 11,99 de euro.