Anunț important pentru Xabi Alonso! Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe înainte de Alaves – Real Madrid

Kylian Mbappe este, fără îndoială, cel mai important jucător din lotul lui Real Madrid, iar absența sa de pe gazon i-a afectat pe „galactici” în meciul cu Manchester City, pierdut cu 1-2 chiar pe „Santiago Bernabeu”. Afectat de o problemă la genunchi, francezul s-a aflat pe bancă, însă nu a fost introdus. Din fericire pentru antrenorul Xabi Alonso, Mbappe s-a antrenat normal sâmbătă și va fi în lot pentru duelul cu Deportivo Alaves.

Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe înainte de Alaves – Real Madrid

Presa iberică a dezvăluit că Mbappe va fi la dispoziția lui Xabi Alonso pentru meciul cu Deportivo Alaves, care se va disputa duminică, de la ora 22:00, în cadrul etapei 16 din La Liga. Gruparea din capitala Spaniei are mare nevoie de un succes ținând cont de situația din clasament.

„Xabi Alonso a primit o veste bună cu privire la revenirea lui Mbappe. Francezul a revenit la antrenamente alături de echipă sâmbătă și ar urma să fie disponibil pentru meciul de la Vitoria. A fost pe bancă la partida cu Manchester City, dar nici măcar nu s-a încălzit din cauza unui discomfort la genunchiul stâng”, au transmis cei de la .

Xabi Alonso, aproape de demitere?

Partida cu Deportivo Alaves ar putea fi ultima pentru Xabi Alonso pe banca lui Real Madrid. Conducerea clubului ia în serios varianta de a-l demite pe fostul mijlocaș în cazul în care Real Madrid nu obține un rezultat pozitiv pe terenul echipei din Vitoria. „Galacticii” au obținut doar două victorii în ultimele opt partide oficiale, 4-3 cu Olympiacos în Champions League și 3-0 cu Athletic Bilbao în campionat.

În ultima săptămână, Real Madrid a suferit două înfrângeri pe teren propriu, 0-2 cu Celta Vigo în La Liga și , iar în cazul în care situația nu se va îmbunătăți, Alonso ar putea fi înlocuit. Parcursul fostului internațional spaniol a fost unul excelent în primele luni ale sezonului, dar mai apoi .

Ce absențe are Real Madrid pentru partida cu Deportivo Alaves

Revenirea lui Kylian Mbappe este o veste excelentă pentru Xabi Alonso și în contextul în care Real Madrid are lotul decimat pentru partida cu Alaves. Vicecampioana Spaniei are nu mai puțin de 9 absențe înainte de această partidă, cele mai multe fiind în compartimentul defensiv.

Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy și Eduardo Camavinga nu pot evolua din cauza unor accidentări, iar Fran Garcia, Alvaro Carreras și Endrick sunt suspendați după cartonașele roșii încasate în . Garcia, eliminat pe parcursul jocului pentru două cartonașe galbene, va reveni în etapa următoare, în timp ce Carreras și Endrick au fost suspendați pentru două runde din cauza cuvintelor adresate arbitrului Alejandro Quintero.