Anunț înainte de CFR Cluj – Craiova: „Nu e greu să marchezi împotriva apărării lui Dan Petrescu”

CFR Cluj – Universitatea Craiova reprezintă capul de afiș al etapei cu numărul nouă din Liga 1. Cele două formații au de luptat în campionat, dar câteva zile mai târziu, mai exact joi, , dar miza este calificarea în faza următoare a Cupei României.

Clujenii nu trec prin cea mai bună perioadă. Revenirea lui pe banca campioanei României nu a adus rezultatele pe care oficialii le așteptau. După înfrângerea cu Botoșani, CFR a pierdut și la debutul în grupele Conference League. De partea cealaltă, Universitatea lui Reghecampf vine după egalul de pe teren propriu cu Sepsi, scor 1-1.

Andrei Ivan, anunț înainte de CFR Cluj – Universitatea Craiova: „Nu e greu să marchezi împotriva apărării pregătite de Dan Petrescu”. Oltenii vor să câștige și în campionat, dar și în Cupa României

din multe altele care vor urma îna actuala stagiune. Totuși, „juveții” nu merg cu gândul la un egal în „Gruia”, a anunțat Andrei Ivan, atacantul care a revenit în echipa Universității Craiova după o pauză provocată de o accidentare.

„Va fi un meci dificil pentru noi. Ultimele partide la Cluj le-am câștigat. Mergem să câștigăm și să luăm cele trei puncte. CFR mi-a lăsat o impresie bună, au rămas în 10 în Europa, au făcut un meci bun. Eu cred că în retur vor câștiga. Nu pot să dau din casă cum vom juca, dar trebuie să mergem să luăm cele trei puncte și vom vedea cum o să le luăm.

Mergem la Cluj să câștigăm, ne gândim să le prelungim seria nefastă. N-aș da la schimb o eliminare din Cupa României pe o victorie în campionat, să fiu sincer. În Cupă este doar un meci, eliminatoriu, în campionat vom juca mai multe. Sper să le câștigăm pe ambele.

Nu e greu să marchezi împotriva unei defensive pregătite de Dan Petrescu. Am mai marcat împotriva CFR-ului, cred că am vreo patru goluri împotriva lor și sper să o fac din nou.

Nu știm cum va fi luni seară, dar sperăm să luăm cele trei puncte. Nu contează cine marchează,” a declarat Andrei Ivan, prefațând derby-ul cu CFR Cluj.

De ce nu a avut Universitatea Craiova același parcurs ca CFR Cluj în ultimele sezoane: „Nu am avut noroc. Puteam să luăm titlul”

În ultimele stagiuni, Andrei Ivan a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, dar nu a fost un om de gol. Internaționalul român aleargă foarte mult meci de meci și ajută partea ofensivă a Științei, dar nu reușește să marcheze:

„Nu, nu sunt afectat că nu marchez mai des. Am punctat în prima etapă, cu FC Argeș, am ajutat echipa să ia trei puncte. Am revenit după o accidentare, o perioadă grea, și am făcut un meci bun cu Sepsi și sper să marchez și mai mult. Eu mă simt bine oriunde mă pune antrenorul, doar să joc,” a spus Ivan.

Întrebat ce i-a lipsit Craiovei să aibă același parcurs ca CFR în ultimii ani, fotbalistul Universității a declarat: „Eu sper ca în scurt timp să revenim pe podium, să câștigăm cât mai multe meciuri și să ne batem la campionat. N-am avut noroc în ultimele sezoane, ne-am încurcat cu echipe mai slab cotate. Puteam să luăm titlul acum două sezoane.

Dacă ar fi să dau timpul înapoi, aș alege aceeași soluție în meciul cu Sepsi, deoarece Koljic era singur în fața porții, nu aveam de unde să știu că va băga fundașul alunecare. A fost o fracțiune de secundă, nu stai să te gândești prea mult,” a mai spus Andrei Ivan.