Anunț îngrijorător despre Carlos Alcaraz, după vestea care a zguduit lumea tenisului: „Va ajunge să se retragă la 25 de ani!”

Ruptura neașteptată dintre Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero a fost „bomba” finalului de an în tenis. Ce urmează acum în cariera tânărului sportiv iberic și cine i-a prevestit retragerea.
Mihai Dragomir
26.12.2025 | 22:50
Anunțul care îi îngrijorează pe fanii lui Carlos Alcaraz. Sursa Foto: Hepta.
Tenisul mondial a primit o veste care l-a zguduit pe finalul acestui an. Carlos Alcaraz a încheiat colaborarea de șapte ani cu compatriotul său Juan Carlos Ferrero, fost lider ATP, iar o fostă campioană la Wimbledon nu îl vede bine pe Alcaraz. Ce a spus despre tânărul tenismen.

Previziunea sumbră despre Carlos Alcaraz după despărțirea de Juan Carlos Ferrero

Carlos Alcaraz, numărul 1 mondial, este cel mai în vogă jucător de tenis masculin. La doar 22 de ani, el are deja 24 titluri în circuitul ATP la simplu, iar acest număr va crește cu siguranță în viitorul apropiat.

Totuși, despărțirea de cel care a contribuit decisiv la cucerirea primelor șase titluri de Grand Slam din cariera tenismenului iberic a creat o serie de reacții. Marion Bartoli, campioană la Wimbledon în 2013, a spus că se teme ca nu cumva acest șoc să îl facă pe Carlos Alcaraz să abandoneze tenisul devreme, așa cum a făcut-o legendarul Bjorn Borg, care a spus stop brusc la doar 25 de ani.

„Sunt îngrijorată de felul în care această despărțire îl poate afecta pe Carlos, deși am încredere că va putea să o depășească datorită talentului său enorm. Cu toate acestea, are nevoie de o structură solidă, ca toate geniile.

Dacă nu o are, mă tem că va ajunge să se retragă din tenisul profesionist foarte curând, așa cum a făcut Borg, la 25 de ani, și nimeni nu vrea asta, pentru că avem de-a face cu un adevărat geniu”, a spus Marion Bartoli într-un podcast.

Cum s-a ajuns, de fapt, la încheierea colaborării dintre Carlos Alcaraz și antrenorul Juan Carlos Ferrero

Încă de la vârsta de 15 ani, Carlos Alcaraz a fost pregătit de către Juan Carlos Ferrero. Ruptura dintre cei doi a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât legătura lor era una strânsă, Juan Carlos fiind-ui un adevărat mentor tânărului tenismen.

Totuși, Juan Carlos i-a cerut în repetate rânduri lui Carlos Alcaraz o mărire de salariu, însă cel care a fost puternic deranjat a fost tatăl sportivului. Astfel, Carlos Alcaraz Sr. nu ar fi fost de acord, iar pe fondul unor discuții aprinse, dar și pentru că tenismenul nu i-a mai reînnoit contractul antrenorului, colaborarea s-a încheiat.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
