Sport

Anunț mare pentru suporterii Universității Craiova! Pachetele de bilete pentru meciurile din grupele Conference League au fost scose la vânzare

Universitatea Craiova nu a mai stat pe gânduri și le-a dat o veste extraordinară fanilor chiar la pauza meciului cu Farul Constanța.
Tibi Cocora
14.09.2025 | 18:58
Anunt mare pentru suporterii Universitatii Craiova Pachetele de bilete pentru meciurile din grupele Conference League au fost scose la vanzare
ULTIMA ORĂ
Universitatea Craiova nu a mai stat pe gânduri și le-a dat o veste extraordinară fanilor chiar la pauza meciului cu Farul Constanța.

Universitatea Craiova se pregătește, ușor-ușor, de debutul în grupele Conference League, după o calificare „en-fanfare“ în dauna mult mai experimentatei Istanbul Bașaksehir. Oltenii s-au calificat după ce s-au impus cu scorul de 5-2 la general, iar acum s-au hotărât să le dea o veste exelentă suporterilor.

ADVERTISEMENT

Cât costă pachetele pentru cele trei meciuri din Conference League

În pauza meciului de pe teren propriu cu Farul Constanța, oltenii au anunțat prețurile pachetelor de bilete pentru partidele de acasă din faza principală a Conference League.

Ticketele vor fi în primă fază disponibile doar online, în zilele de duminică, luni și marți, urmând ca începând de joi să fie găsite și la casele de bilete de la stadionul „Ion Oblemenco” și la magazinele mobile din oraș. Abonații din acest sezon vor avea parte de prioritate la achiziționarea biletelor timp de 7 zile.

ADVERTISEMENT

Prețurile acestor pachete pornesc de la suma de 90 de lei, la Peluza Nord. În același timp, se vor mai putea achiziționa și bilete individuale, la un cost minim de 30 de lei, în aceeași zonă a stadionului, pentru suporterii deținători de abonamente. Toate informațiile referitoare la această chestiune au fost puse la dispoziție în mod oficial de către club și se regăsesc în fotografia care va fi atașată în continuare.

Prețuri pachete bilete Universitatea Craiova Conference League
Prețurile pachetelor de bilete scoase la vânzare de Universitatea Craiova pentru meciurile de pe teren propriu din Conference League

UEFA a fost îngăduitoare, Universitatea Craiova a scăpat de suspendare

Universitatea Craiova a scăpat ca prin minune de o suspendare din partea UEFA. Oltenii riscau să joace cu Peluza Nord închisă, după incidentele de la meciul cu Istanbul Başakșehir, disputat pe „Ion Oblemenco”. Atunci, suporterii echipei lui Mirel Rădoi, supărați pentru faptul că nu li s-a permis să intre pe stadion cu un banner uriaș, au afișat mesajul „F*ck UEFA”.

ADVERTISEMENT
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot...
Digi24.ro
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Forul european ia, în general, măsuri dure în astfel de cazuri, iar șansele ca Peluza Nord să fie închisă la meciul Universității Craiova cu Noah, primul pe teren propriu din faza UEFA Conference League, erau uriașe.

ADVERTISEMENT
A primit o lovitură de proporții, după ce a spus că nu le...
Digisport.ro
A primit o lovitură de proporții, după ce a spus că nu le lasă celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 €

Totuși, oltenii au scăpat ieftin. Așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate, UEFA a iertat-o pe Universitatea Craiova de suspendare. Acum, suporterii Universității Craiova sunt așteptați în număr mare pe „Ion Oblemenco”, pentru a-și susține favoriții.

Forul european a dictat doar o amendă de 29.000 de euro. Crainicul stadionului, Toni Sorică, cel care a fost eliminat de arbitru în meciul cu Başakșehir, a fost suspendat un meci. Totuși, pedeapsa poate fi ispășită în decurs de un an calendaristic.

ADVERTISEMENT
Dezvăluiri despre accidentarea horror a lui Cristi Chivu la Inter: “Mourinho a spus...
Fanatik
Dezvăluiri despre accidentarea horror a lui Cristi Chivu la Inter: “Mourinho a spus după meci: toată echipa la spital!”
LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 2. CSM București –...
Fanatik
LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 2. CSM București – Ferencvaros 31-28. Victorie uriașă pentru campioana României!
Valentin Crețu se plânge înainte de Csikszereda – FCSB: „Toate echipele se autodepășesc...
Fanatik
Valentin Crețu se plânge înainte de Csikszereda – FCSB: „Toate echipele se autodepășesc cu noi! Meciurile în deplasare sunt foarte grele”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Mândria lui Ion Țiriac Jr.: 'Cel mai bun complex rezidențial din Europa'. Cum...
iamsport.ro
Mândria lui Ion Țiriac Jr.: 'Cel mai bun complex rezidențial din Europa'. Cum arată 'bijuteria' holdingului condus de tatăl său
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!