Anunț mare pentru suporterii Universității Craiova! Pachetele de bilete pentru meciurile din grupele Conference League au fost scose la vânzare

Universitatea Craiova se pregătește, ușor-ușor, de debutul în grupele Conference League, după o calificare „en-fanfare“ în dauna mult mai experimentatei Istanbul Bașaksehir. , iar acum s-au hotărât să le dea o veste exelentă suporterilor.

Cât costă pachetele pentru cele trei meciuri din Conference League

În pauza , oltenii au anunțat prețurile pachetelor de bilete pentru partidele de acasă din faza principală a Conference League.

Ticketele vor fi în primă fază disponibile doar online, în zilele de duminică, luni și marți, urmând ca începând de joi să fie găsite și la casele de bilete de la stadionul „Ion Oblemenco” și la magazinele mobile din oraș. Abonații din acest sezon vor avea parte de prioritate la achiziționarea biletelor timp de 7 zile.

Prețurile acestor pachete pornesc de la suma de 90 de lei, la Peluza Nord. În același timp, se vor mai putea achiziționa și bilete individuale, la un cost minim de 30 de lei, în aceeași zonă a stadionului, pentru suporterii deținători de abonamente. Toate informațiile referitoare la această chestiune au fost puse la dispoziție în mod oficial de către club și se regăsesc în fotografia care va fi atașată în continuare.

UEFA a fost îngăduitoare, Universitatea Craiova a scăpat de suspendare

. Oltenii riscau să joace cu Peluza Nord închisă, după incidentele de la meciul cu Istanbul Başakșehir, disputat pe „Ion Oblemenco”. Atunci, suporterii echipei lui Mirel Rădoi, supărați pentru faptul că nu li s-a permis să intre pe stadion cu un banner uriaș, au afișat mesajul „F*ck UEFA”.

Forul european ia, în general, măsuri dure în astfel de cazuri, iar șansele ca Peluza Nord să fie închisă la meciul Universității Craiova cu Noah, primul pe teren propriu din faza UEFA Conference League, erau uriașe.

Totuși, oltenii au scăpat ieftin. Așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate, UEFA a iertat-o pe Universitatea Craiova de suspendare. Acum, suporterii Universității Craiova sunt așteptați în număr mare pe „Ion Oblemenco”, pentru a-și susține favoriții.

Forul european a dictat doar o amendă de 29.000 de euro. Crainicul stadionului, Toni Sorică, cel care a fost eliminat de arbitru în meciul cu Başakșehir, a fost suspendat un meci. Totuși, pedeapsa poate fi ispășită în decurs de un an calendaristic.