Anunț neașteptat făcut de Florin Dumitrescu înainte de MasterChef: ”Problema este că nu…”

făcut de Florin Dumitrescu înainte de MasterChef. Renumitul bucătar a dezvăluit care este problema cu care se confruntă în momentul de față, la un an de când a transmis că pleacă de la Antena 1.

Veste surprinzătoare oferită de Florin Dumitrescu înainte de filmările de la MasterChef. Ce a mărturisit juratul de la Pro TV

Veste surprinzătoare oferită de Florin Dumitrescu înainte de filmările de la . Ce a mărturisit juratul de la Pro TV cu puțină vreme înainte de a reveni pe micile ecrane. Cunoscutul chef a făcut o mărturie neașteptată.

În ultima perioadă vedeta nu a mai ținut cont de nimic, mai ales din punct de vedere culinar. A mâncat tot ce i-a poftit inima, dovadă că a luat ceva kilograme în plus. Din păcate, sunt șanse mari să nu mai aibă suficiente haine.

Cel mai probabil îi va da dureri de cap stilistului de la show-ul culinar unde urmează să apară cât mai curând. Celebrul bucătar de la MasterChef recunoaște că este o persoană care poftește la foarte multe preparate.

„S-a mâncat bine și luna asta. Din nefericire, nu am început regimul și pe când vom începe filmările voi da bătăi de cap stilistei. Deja am depășit un an de la ultima zi de filmare și încă sunt în pauză.

Problema este că nu se închide sacoul dacă nu mă potolesc cu mâncarea. Cât am scris treaba asta mi s-a făcut foame și abia aștept cina să mănânc niște paste”, a scris Florin Dumitrescu pe pagina de .

Florin Dumitrescu, încântat de revenirea la MasterChef România

Florin Dumitrescu este extrem de încântat de revenirea la MasterChef România, unde a apărut pentru prima oară pe sticlă în urmă cu mai bine de 10 ani. Emisiunea reprezintă un început în televiziune pentru chef.

În prezent, se declară entuziasmat că se întoarce acolo de unde a pornit totul. Bucătarul a transmis că îl încearcă un sentiment de siguranță și liniște odată cu semnarea contractului cu postul din Pache Protopopescu.

Mai mult, Florin Dumitrescu abia așteaptă să demonstreze că visul său de a ajuta oamenii să descopere bucătăria nu are cum să moară. Juratul de la MasterChef România este nerăbdător să se întoarcă pe micile ecrane.