Sport

Anunț oficial! Anderson Ceara și-a stabilit viitorul după ce a ratat transferul la FCSB

Csikszereda a făcut anunțul oficial cu privire la viitorul lui Anderson Ceara, după ce mijlocașul brazilian a ratat transferul la FCSB. Ce urmează, de fapt, pentru fotbalistul sud-american.
Bogdan Mariș
21.06.2026 | 11:24
Anunt oficial Anderson Ceara sia stabilit viitorul dupa ce a ratat transferul la FCSB
breaking news
Anderson Ceara (27 de ani) revine la Csikszereda după ratarea transferului la FCSB. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Anderson Ceara (27 de ani) va continua la Csikszereda după ce transferul său la FCSB a căzut. Anunțul oficial a fost făcut chiar de gruparea din Miercurea Ciuc, cu care fotbalistul brazilian mai are contract până în 2028. Ceara evoluează la Csikszereda din 2024 și este cel mai valoros jucător din lotul actual al echipei, conform site-ului de specialitate transfermarkt.

Anderson Ceara va continua la Csikszereda

Csikszereda a confirmat că Anderson Ceara va reveni la Miercurea Ciuc după ce a ratat transferul la FCSB. Brazilianul ar urma să se alăture lotului în cursul zilei de duminică. „Anderson Ceará revine duminică, 21 iunie, de la București la Csíkszereda și se va alătura lotului nostru, care a început în această săptămână pregătirea de vară”, a anunțat formația din SuperLiga pe pagina oficială de Facebook.

ADVERTISEMENT

Transferul lui Anderson Ceara la FCSB a căzut într-un moment în care mutarea părea a fi finalizată, inclusiv clubul Csikszereda luându-și rămas bun de la fotbalistul brazilian. Președintele Consiliului de Administrație de la gruparea „roș-albastră”, Mihai Stoica, a confirmat recent motivul din cauza căruia transferul nu s-a finalizat.

Ceara revine la Csikszereda la 10 zile după ce și-a luat adio de la club

Ratarea transferului a reprezentat o mare surpriză și pentru Anderson Ceara, care și-a luat rămas bun de la clubul Csikszereda pe 11 iunie. „Cu inima strânsă, a venit momentul să vorbesc, momentul în care îmi iau adio de la casa mea care m-a primit, m-a făcut să cresc și mi-a oferit atât de multă dragoste. Conducerea nu a adus doar un jucător, a salvat un vis. M-ați luat de mână când mă îndoiam de mine, mi-ați dat o strălucire, m-ați adus înapoi în fotbal.

ADVERTISEMENT
Animalele de companie și stresul: cercetătorii contrazic o idee populară
Digi24.ro
Animalele de companie și stresul: cercetătorii contrazic o idee populară

Nu voi putea niciodată da înapoi acestui club ce mi-a oferit. Sunteți adevărații eroi. Nu voi uita niciodată afecțiunea și profesionalismul, dar nici colegii pe care i-am avut. Ce onoare a fost să lupt alături de voi. Csikszereda nu a fost doar un club, pentru mine a fost acasă, a fost școala mea, a fost familia mea. Nu este un ‘adio’, este un ‘ne vedem în curând’”, a fost mesajul transmis de brazilian pe contul său de Instagram în urmă cu 10 zile. Între timp, acesta a șters postarea după ce plecarea sa la FCSB nu s-a concretizat. Președintele clubului Csikszereda, Zoltan Szondy, i-a atacat pe cei de la FCSB după ce transferul a căzut.

ADVERTISEMENT
ZERO! Ce a făcut Istvan Kovacs la Cupa Mondială 2026
Digisport.ro
ZERO! Ce a făcut Istvan Kovacs la Cupa Mondială 2026
„Suedezii azi mielușei, în toamnă vor fi lei”. Editorial Marcel Pușcaș în perspectiva...
Fanatik
„Suedezii azi mielușei, în toamnă vor fi lei”. Editorial Marcel Pușcaș în perspectiva „dublei” României din toamnă
Grupa D, LIVE BLOG de la CM 2026. Fanii americani, cuceriți de echipa...
Fanatik
Grupa D, LIVE BLOG de la CM 2026. Fanii americani, cuceriți de echipa națională! Prețurile pentru meciurile din faza eliminatorie au „explodat”
Cine este Eloy Room, eroul din Curacao! A luat nota 10 cu Ecuador,...
Fanatik
Cine este Eloy Room, eroul din Curacao! A luat nota 10 cu Ecuador, e campion în Olanda şi SUA şi are iubită influencer
Tags:
Parteneri
Hagi confirmă 'absența importantă' a României de la CM 1994: 'Aveam nevoie de...
iamsport.ro
Hagi confirmă 'absența importantă' a României de la CM 1994: 'Aveam nevoie de unul ca el. Am fi fost mai puternici'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!