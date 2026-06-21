Anunț oficial! Anderson Ceara și-a stabilit viitorul după ce a ratat transferul la FCSB

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Anderson Ceara (27 de ani) va continua la Csikszereda după ce transferul său la FCSB a căzut. Anunțul oficial a fost făcut chiar de gruparea din Miercurea Ciuc, cu care fotbalistul brazilian mai are contract până în 2028. Ceara evoluează la Csikszereda din 2024 și este cel mai valoros jucător din lotul actual al echipei, conform site-ului de specialitate transfermarkt.

Anderson Ceara va continua la Csikszereda

Csikszereda a confirmat că Anderson Ceara va reveni la Miercurea Ciuc după ce a ratat transferul la FCSB. Brazilianul ar urma să se alăture lotului în cursul zilei de duminică. „Anderson Ceará revine duminică, 21 iunie, de la București la Csíkszereda și se va alătura lotului nostru, care a început în această săptămână pregătirea de vară”, a anunțat formația din SuperLiga pe pagina oficială de .

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Transferul lui Anderson Ceara la FCSB a căzut într-un moment în care mutarea părea a fi finalizată, . .

Ceara revine la Csikszereda la 10 zile după ce și-a luat adio de la club

Ratarea transferului a reprezentat o mare surpriză și pentru Anderson Ceara, care și-a luat rămas bun de la clubul Csikszereda pe 11 iunie. „Cu inima strânsă, a venit momentul să vorbesc, momentul în care îmi iau adio de la casa mea care m-a primit, m-a făcut să cresc și mi-a oferit atât de multă dragoste. Conducerea nu a adus doar un jucător, a salvat un vis. M-ați luat de mână când mă îndoiam de mine, mi-ați dat o strălucire, m-ați adus înapoi în fotbal.

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Nu voi putea niciodată da înapoi acestui club ce mi-a oferit. Sunteți adevărații eroi. Nu voi uita niciodată afecțiunea și profesionalismul, dar nici colegii pe care i-am avut. Ce onoare a fost să lupt alături de voi. Csikszereda nu a fost doar un club, pentru mine a fost acasă, a fost școala mea, a fost familia mea. Nu este un ‘adio’, este un ‘ne vedem în curând’”, a fost mesajul transmis de brazilian pe contul său de Instagram în urmă cu 10 zile. Între timp, acesta a șters postarea după ce plecarea sa la FCSB nu s-a concretizat. .