Anunț oficial! Ce se întâmplă cu Lamine Yamal înaintea debutului Spaniei la Cupa Mondială

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Spania îşi va face debutul în Cupa Mondială, azi, dela ora 19.00, la Atlanta, împotriva naționalei Capului Verde, la care joacă . În aceeași grupă mai sunt Arabia Saudită și Uruguay.

Lamine Yamal nu va fi titular la debutul Spaniei

Lamine Yamal, care şi-a revenit la timp după o accidentare la coapsă, este apt de joc, dar nu va fi titular luni în meciul împotriva Capului Verde, de a Cupa Mondială. Anunțul i-a aparținut selecţionerul Spaniei, Luis de la Fuente.

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„Cea mai bună veste este că Lamine este în formă maximă, s-a pregătit foarte bine şi se antrenează excelent, la fel ca Nico Williams şi Víctor Muñoz. Este apt de joc, chiar dacă nu va începe meciul ca titular. Vom vedea cum se va desfăşura meciul”, a declarat De la Fuente.

„Este pregătit să joace mâine fără nicio problemă. Nu pentru 90 de minute, dar pentru a intra în joc, la un moment dat, este apt”, a adăugat el,

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Ibericii au cel mai bun mijloc din lume

Întrebat despre statutul de favorită al Spaniei, selecţionerul nu a dorit să răspundă direct: „Ce înseamnă asta în sport? Te plasează printre potenţialii candidaţi, dar doar unul poate câştiga… Acord importanţă acestui lucru pentru că aduce un omagiu parcursului excepţional al anumitor jucători. Nu am mai văzut niciodată o Cupă Mondială cu atâtea candidate capabil să o câştige”, a mai spus tehnicianul La Roja, care a precizat însă că Spania are „cel mai bun mijloc de teren din lume”.

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De la Fuente a păstrat scheletul echipei care a cucerit titlul european în 2024, în Germania, condusă de Rodri, câştigătorul ”Balonului de Aur” în acel an. De lângă el nu va lipsi Pedri, considerat cel mai bun mijlocaș din lume. Pentru al treilea loc de titular, la mijlocul terenului se luptă trei finaliști ai Ligii Campionilor: Ruiz (PSG), respective Merino și Zubimendi (ambii Arsenal).

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Gavi, om de bază la CM 2022, a fost convocat pentru prima oară de la grava accidentare suferită în noiembrie 2023, el având un final de sezon convingător cu Barcelona. În lot nu se regăsește niciun fotbalist de la Real Madrid.

Lotul Spaniei de la Cupa Mondială

Portari: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal/Anglia), Joan Garcia (FC Barcelona)

Fundaşi: Marc Cucurella (Chelsea/Anglia), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/Germania), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham/Anglia), Marc Pubill (Atletico Madrid), Eric Garcia (FC Barcelona)

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Mijlocaşi: Rodri (Manchester City/Anglia), Pedri (FC Barcelona), Martin Zubimendi (Arsenal/Anglia), Mikel Merino (Arsenal/Anglia), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain/Franţa), Gavi (FC Barcelona), Alex Baena (Atletico Madrid)

Atacanţi: Lamine Yamal (FC Barcelona), Dani Olmo (FC Barcelona), Ferran Torres (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Victor Munoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta Vigo), Yeremy Pino (Crystal Palace/Anglia)