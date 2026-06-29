Sport

Anunț oficial! Ce se întâmplă cu stadionul pe care Dinamo vrea să joace meciurile de acasă

Ce se întâmplă, de fapt, cu stadionul pe care Dinamo intenționează să joace meciurile de acasă în noul sezon din SuperLiga. A fost făcut un anunț oficial în acest sens.
Iulian Stoica
29.06.2026 | 13:42
Anunt oficial Ce se intampla cu stadionul pe care Dinamo vrea sa joace meciurile de acasa
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Anunț oficial! Ce se întâmplă cu stadionul pe care Dinamo vrea să joace meciurile de acasă. Foto: sportpictures
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Suporterii dinamoviști au primit o veste bună în debutul acestui an: a început construirea noului stadion din Ștefan cel Mare. „Câinii” au întâmpinat probleme în ultimele sezoane, în condițiile în care au evoluat fie pe „Arcul de Triumf”, fie pe „National Arena”. Conducerea echipei are emoții și înainte de startul noii stagiuni.

Ce se întâmplă cu stadionul pe care Dinamo vrea să joace meciurile de acasă

La fel ca în ultimii ani, Dinamo intenționează să joace meciurile de pe teren propriu pe stadionul „Arcul de Triumf”. La partidele cu iz de derby, „câinii” au apelat și la „National Arena”, însă acest lucru s-a întâmplat mult mai rar, deoarece costurile pe cea mai mare arenă a țării sunt uriașe, în timp ce cheltuielile de pe cocheta arenă de lângă Mănăstirea Cașin sunt mult mai mici.

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Conducerea lui Dinamo are însă și motive de îngrijorare. Complexul Sportiv Național „Arcul de Triumf” a emis un comunicat oficial în care a transmis că luni, 29 iunie, au început procedurile de omologare. Stadionul va fi verificat atent, însă oficialii arenei sunt încrezători că nu vor exista probleme.

„Astăzi, la ora 10:00, a început una dintre cele mai importante evaluări ale anului pentru Complexul Sportiv Național „Arcul de Triumf”: ședința de omologare a stadionului pentru noul sezon competițional. În câteva ore nu va fi evaluat doar un teren de joc. Va fi evaluată munca unui an întreg.

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Fiecare metru de gazon. Fiecare instalație. Sistemele de securitate la incendiu. Instalația de nocturnă. Vestiarele. Tribuna. Căile de evacuare. Instalațiile tehnice. Tot ceea ce înseamnă o arenă care trebuie să respecte standardele UEFA Grad 4 și cerințele Federației Române de Fotbal și ale Ligii Profesioniste de Fotbal.

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Omologarea nu se obține prin comunicate de presă și nici prin fotografii. Se obține prin muncă zilnică, prin profesionalism și prin responsabilitatea unor oameni care știu că un stadion nu se întreține doar în ziua inspecției, ci în fiecare zi a anului”, s-a arătat în prima parte a comunicatului.

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Care este situația stadionului „Arcul de Triumf”

În continuare, cei care se ocupă de administrarea stadionului au transmis că au fost respectate cerințele pentru ca totul să fie pregătit, chiar dacă fondurile alocate au fost limitate: „Cei care lucrează aici cunosc adevărul. Știu câte solicitări de sprijin instituțional au fost formulate. Știu câte semnale au fost transmise privind necesitatea unei finanțări adecvate pentru utilități, servicii obligatorii și mentenanță. Știu cât de multe au fost realizate cu resurse limitate. Cu toate acestea, stadionul este pregătit. Pentru că echipa Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf” nu a confundat niciodată lipsa resurselor cu lipsa responsabilității.

Poate că acesta este și paradoxul administrației publice din România: standardele tehnice sunt aceleași pentru toți, însă sprijinul acordat administratorilor infrastructurii sportive nu este întotdeauna comparabil. Performanța este cerută la același nivel, indiferent dacă resursele puse la dispoziție sunt sau nu suficiente.

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Astăzi nu cerem felicitări. Ne dorim doar ca munca unor profesioniști să fie văzută și evaluată corect. Dacă stadionul va primi din nou omologarea, meritul aparține oamenilor care au fost aici în fiecare zi, în ploaie, în caniculă, în ger, sâmbăta, duminica și de sărbători, astfel încât această bază sportivă de interes național să rămână la standardele pe care sportul românesc le merită. Indiferent de dificultăți, există un lucru care nu poate fi redus prin austeritate: responsabilitatea, iar aceasta se vede astăzi, pe teren”.

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