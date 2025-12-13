Sport

Anunț oficial despre Islam Slimani! Ce se întâmplă cu starul lui CFR Cluj  

După patru luni petrecute în tricoul lui CFR Cluj, Islam Slimani a primit o veste extrem de proastă. Anunț oficial în privința internaționalului algerian
Cristian Măciucă
13.12.2025 | 18:00
Anunt oficial despre Islam Slimani Ce se intampla cu starul lui CFR Cluj
Anunț oficial despre Islam Slimani! Ce se întâmplă cu starul lui CFR Cluj. FOTO: sportpictures.eu
Islam Slimani este fotbalist la CFR Cluj din luna septembrie. Cu un salariu lunar de doar 5.000 de euro, fostul star a ales să joace în Gruia pentru a prinde minute și a reveni la echipa națională a Algeriei.

Veste proastă primită de Islam Slimani după 4 luni la CFR Cluj

Convocat de selecționer pentru partidele din Cupa Arabă, Islam Slimani nu va juca pentru Algeria la Cupa Africii pe Națiuni cel mai important turneu final de pe „continentul negru”, care va avea loc în perioada 21 decembrie 2025 – 18 ianuarie 2026.

Algeria a disputat trei meciuri la Cupa Arabă, iar Slimani a jucat 25 de minute împotriva reprezentativei Sudanului, 0-0, cu Bahrain doar 7 minute, 5-1, contra Irakului doar 34 de minute, 2-0, iar în meciul cu Emiratele Arabe Unite a fost rezervă neutilizată.

Astfel, Slimani nu l-a convins pe selecționer să facă parte din lotul Algeriei pentru Cupa Africii și va rămână la Cluj alături de CFR să se pregătească sub comanda lui Daniel Panuc.

 Ce se întâmplă cu Islam Slimani la CFR Cluj

Islam Slimani nu a jucat deloc în ultimele patru meciuri la CFR Cluj și rămâne de văzut dacă va evolua contra lui FC Botoșani, în ultima partidă din 2025. Meciul cu moldovenii va avea loc în Moldova, pe 19 decembrie, de la ora 20:00.

De când a sosit în Gruia, fostul star de la Leicster, Lyon, Sporting, Monaco sau Fenerbahce a jucat în 8 partide, reușind să înscrie un gol și să ofere un assist.

În vârstă de 37 de ani, Islam Slimani este cel mai bun marcator din istoria naționalei Algeriei. Atacantul a reușit la prima reprezentativă 50 de goluri în 102 meciuri.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
