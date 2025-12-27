Sport

Anunț oficial despre Louis Munteanu! Decizia luată de atacantul lui CFR Cluj, după ce a produs un scandal-monstru

Louis Munteanu, atacantul celor de la CFR Cluj, care a fost surprins recent în tricoul rivalei din SuperLiga, FCSB, a luat o decizie ce poate declanșa un nou scandal.
Mihai Alecu
27.12.2025 | 09:40
Anunt oficial despre Louis Munteanu Decizia luata de atacantul lui CFR Cluj dupa ce a produs unscandalmonstru
ULTIMA ORĂ
Ce face Louis Munteanu după ultimul scandal în care e implicat
ADVERTISEMENT

Ioan Varga, patronul echipei ardelene, a luat foc în momentul în care a văzut imaginile și a spus că jucătorul „nu are creier”. Apele ar putea să fie din nou tulburate la CFR Cluj, asta după ce jucătorul a luat o nouă decizie interesantă.

Louis Munteanu a decis! Atacantul merge la un nou eveniment public după scandalul declanșat

Duminică, 28 decembrie 2025, Sala Sporturilor din Vaslui va găzdui, de la ora 10:00, ediția a doua a evenimentului „Jocul Generațiilor – Modele vs Talente”, organizat de cluburile Real Junior Vaslui și CSM Vaslui. Atracția principală a evenimentului va fi Louis Munteanu, golgheterul stagiunii precedente din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Atacantul celor de la CFR Cluj revine astfel în atenția publicului, fiind prima apariție oficială după episodul care a stârnit numeroase reacții, când, tot la Vaslui, a fost surprins în echipament roș-albastru al trupei patronate de Gigi Becali. Gestul respectiv a alimentat zvonurile privind un posibil transfer la FCSB, club care l-a avut pe lista de priorități în ultimele luni.

Munteanu meci
Louis Munteanu va fi parte dintr-un meci demonstrativ

Louis Munteanu și fratele său se duelează cu fostul jucător de la Dinamo și Rapid

Din meciul demonstrativ urmează să facă parte, pe lângă Louis Munteanu, și fratele acestuia, Rareș Munteanu, cât și foști fotbaliști de SuperLiga, Dragoș Grigore sau Vasile Buhăescu.

ADVERTISEMENT
Rusia ar putea amplasa noi rachete hipersonice la o fostă bază aeriană din...
Digi24.ro
Rusia ar putea amplasa noi rachete hipersonice la o fostă bază aeriană din Belarus: „Extinde raza de acțiune în Europa”

„În echipa Talentelor vor evolua unii dintre cei mai buni fotbaliști vasluieni aflați în activitate: Louis Munteanu, David Maftei, Denis Bujor, Rareș Munteanu, Ștefan Amarandei și David Mario.

ADVERTISEMENT
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar....
Digisport.ro
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale

De cealaltă parte, formația Modelelor va fi alcătuită din antrenorii acestora și invitații lor, printre care se numără nume cunoscute ale fotbalului local și național: Dragoș Grigore, Bogdan Panait, Vasile Buhăescu, Sorin Sava și Mihai Artene”, a fost mesajul organizatorilor, conform sportactual.

Louis Munteanu nu va ajunge la FCSB, spun șefii CFR-ului

Interesul pentru Louis Munteanu ar fi ridicat din partea unor formații din Spania și Franța, iar varianta FCSB nu mai este una de actualitate, spune actualul președinte de la CFR Cluj, Iuliu Mureșan.

ADVERTISEMENT

„Putea să apară şi în tricoul Sportului Studențesc. La FCSB sigur nu ajunge. Deloc! Povestea cu FCSB s-a încheiat. A fost la un moment dat, dar acum avem alte piste din afară. Pentru mine nu are nicio semnificație gestul lui. Nu are nicio legătură cu nimic. Avem ceva oferte de afară”, a declarat Iuliu Mureșan.

Cristi Săpunaru a făcut top 3 fundași din SuperLiga. Numele surprinzător pe care...
Fanatik
Cristi Săpunaru a făcut top 3 fundași din SuperLiga. Numele surprinzător pe care l-a pus pe primul loc
Gigi Becali a vorbit cu Meme Stoica despre Tavi Popescu și Dennis Politic...
Fanatik
Gigi Becali a vorbit cu Meme Stoica despre Tavi Popescu și Dennis Politic la FCSB. „Dacă nu, la revedere!”
Top 10 cele mai mari salarii din WWE. Cât câștigă Roman Reigns, Randy...
Fanatik
Top 10 cele mai mari salarii din WWE. Cât câștigă Roman Reigns, Randy Orton sau CM Punk
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Cum a cucerit-o Banciu pe colega sa de cameră: 'Venea cu alt hăndrălău...
iamsport.ro
Cum a cucerit-o Banciu pe colega sa de cameră: 'Venea cu alt hăndrălău în fiecare seară, dar apoi am dormit 3 săptămâni în același pat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!