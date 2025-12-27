Anunț oficial despre Louis Munteanu! Decizia luată de atacantul lui CFR Cluj, după ce a produs un scandal-monstru

ADVERTISEMENT

Ioan Varga, patronul echipei ardelene, a luat foc și a spus că jucătorul „nu are creier”. Apele ar putea să fie din nou tulburate la CFR Cluj, asta după ce jucătorul a luat o nouă decizie interesantă.

Louis Munteanu a decis! Atacantul merge la un nou eveniment public după scandalul declanșat

Duminică, 28 decembrie 2025, Sala Sporturilor din Vaslui va găzdui, de la ora 10:00, ediția a doua a evenimentului „Jocul Generațiilor – Modele vs Talente”, organizat de cluburile Real Junior Vaslui și CSM Vaslui. Atracția principală a evenimentului va fi Louis Munteanu, golgheterul stagiunii precedente din SuperLiga.

Atacantul celor de la CFR Cluj revine astfel în atenția publicului, fiind prima apariție oficială după episodul care a stârnit numeroase reacții, când, tot la Vaslui, a fost surprins în echipament roș-albastru al trupei patronate de Gigi Becali. Gestul respectiv a alimentat zvonurile privind un posibil transfer la FCSB, club care l-a avut pe lista de priorități în ultimele luni.

Louis Munteanu și fratele său se duelează cu fostul jucător de la Dinamo și Rapid

Din meciul demonstrativ urmează să facă parte, pe lângă Louis Munteanu, și fratele acestuia, Rareș Munteanu, cât și foști fotbaliști de SuperLiga, Dragoș Grigore sau Vasile Buhăescu.

„În echipa Talentelor vor evolua unii dintre cei mai buni fotbaliști vasluieni aflați în activitate: Louis Munteanu, David Maftei, Denis Bujor, Rareș Munteanu, Ștefan Amarandei și David Mario.

De cealaltă parte, formația Modelelor va fi alcătuită din antrenorii acestora și invitații lor, printre care se numără nume cunoscute ale fotbalului local și național: Dragoș Grigore, Bogdan Panait, Vasile Buhăescu, Sorin Sava și Mihai Artene”, a fost mesajul organizatorilor, conform .

Louis Munteanu nu va ajunge la FCSB, spun șefii CFR-ului

Interesul pentru ar fi ridicat din partea unor formații din Spania și Franța, iar varianta FCSB nu mai este una de actualitate, spune actualul președinte de la CFR Cluj, Iuliu Mureșan.

„Putea să apară şi în tricoul Sportului Studențesc. La FCSB sigur nu ajunge. Deloc! Povestea cu FCSB s-a încheiat. A fost la un moment dat, dar acum avem alte piste din afară. Pentru mine nu are nicio semnificație gestul lui. Nu are nicio legătură cu nimic. Avem ceva oferte de afară”, a declarat Iuliu Mureșan.