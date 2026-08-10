Sport

Anunț oficial! Echipa de Champions League își va juca meciurile pe stadionul Giulești

Echipa de Champions League vine în România să își joace meciurile de pe teren propriu pe stadionul din Giulești! Despre ce club este vorba: anunțul oficial
Gabriel-Alexandru Ioniță
10.08.2026 | 19:07
Anunt oficial Echipa de Champions League isi va juca meciurile pe stadionul Giulesti
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Echipa de Champions League va juca meciurile din faza ligii pe stadionul Giulești. Foto: Facebook
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Israelienii de la Hapoel Beer Sheva au anunțat că urmează să își dispute meciurile de pe teren propriu din cupele europene, indiferent că va fi vorba despre Champions League, Europa League sau Conference League, pe stadionul Rapid – Giulești, cu începere din faza play-off-ului. Până acum, această echipă a evoluat în Ungaria, pe stadionul lui Haladas.

Hapoel Beer Sheva, echipă aflată în prezent în preliminariile Champions League, își va juca în Giulești meciurile din cupele europene, cu începere din play-off

În prezent, cei de la Beer Sheva sunt angrenați în turul trei preliminar din Champions League. Acolo se duelează cu sârbii de la Steaua Roșie Belgrad. Israelienii au câștigat turul considerat pe teren propriu cu scorul de 1-0. Returul a fost programat să se dispute pe data de 11 august. Hapoel are deja asigurată prezența în faza principală din Conference League în acest sezon.

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„Ne mutăm în România. Începând cu faza play-off-ului, ne vom organiza meciurile pe stadionul Giulești din București, capitala României. Acest stadion ne va găzdui și la partidele din faza principală. Stadionul are 14.050 de locuri și este casa echipei Rapid București. Măsura a fost posibilă prin prisma echipelor care nu s-au calificat în această rundă. Mulțumim federațiilor din Israel și România pentru ajutorul deosebit în obținerea aprobării înlocuirii stadionului.

De asemenea, le mulțumim foarte mult oamenilor care se ocupă de stadionul Haladas și Federației Maghiare de Fotbal pentru ospitalitatea de la ultimele două meciuri. Întotdeauna au fost pregătiți să ne ajute și să fie alături de noi fără încetare, iar pentru asta vrem să le mulțumim din suflet”, au anunțat cei de la Hapoel Beer Sheva prin intermediul paginii oficiale de Facebook a clubului.

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De ce s-a ajuns în această situație

După cum se știe deja foarte bine, războiul din Fâșia Gaza dintre Israel și diferitele organizații teroriste din regiune se desfășoară în continuare și acesta este motivul pentru care echipele din această țară sunt încă nevoite să își joace meciurile de pe teren propriu din competițiile continentale în alte state.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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