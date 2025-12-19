Anunț oficial pentru șoferii din România. Ce prețuri se majorează de la 1 ianuarie 2026: ”Abia atunci se va simți adevăratul impact”

ADVERTISEMENT

Șoferii din România trebuie să se pregătească pentru noi scumpiri la pompă începând cu 1 ianuarie 2026. Accizele și TVA-ul majorate vor aduce câteva zeci de lei în plus pentru fiecare plin, iar costurile anuale pentru un automobilist pot ajunge la câteva sute de lei.

Accize și TVA în creștere: ce scumpiri ne așteaptă la pompă

Începând cu 1 ianuarie 2026, șoferii din România se vor confrunta cu noi majorări la pompă, ca urmare a creșterii accizelor și a TVA-ului aplicat carburantului. Deși, la prima vedere, modificările fiscale par mici, efectul cumulat va însemna zeci de lei în plus pentru fiecare plin și câteva sute de lei în plus pe an pentru fiecare conducător auto.

ADVERTISEMENT

În 2024, acciza era de 2,38 lei pe litru pentru benzină și 2,32 lei pe litru pentru motorină, cu un TVA de 19%. Din vara lui 2025, însă, valorile vor fi majorate: acciza la benzină va ajunge la 2,78 lei/l, la motorină la 2,55 lei/l, iar TVA-ul va crește la 21%.

Prețurile benzinei și motorinei în 2026

Pentru 2026, accizele vor continua să urce, ajungând la 3,06 lei/l pentru benzină și 2,80 lei/l pentru motorină, TVA-ul rămânând la 21%. Această creștere se va reflecta imediat în prețul final al carburantului: pentru benzină, se estimează o scumpire de circa 0,28 lei/l (aproximativ 3,8%, raportat la un preț de referință de 7,36 lei/l), iar pentru motorină, de aproximativ 0,25 lei/l (aproximativ 3,3%, la un preț de 7,56 lei/l).

ADVERTISEMENT

Referindu-se la aceste majorări, specialistul în piața carburanților, Dumitru Chisăliță a explicat pentru FANATIK: „De la 1 ianuarie 2026 intră în vigoare noile accize, iar aceste accize vor veni la pachet față de anul 2024 și cu mărirea TV-ului care s-a produs deja la 1 iulie 2025.

ADVERTISEMENT

Practic vom avea accize majorate cu 3,8% la benzină, ținând seama inclusiv de creșterea TV-ului și cu 3,3% la motorină, tot cu TVA”, a ținut să puncteze Dumitru Chisăliță, pentru FANATIK.

Carburanți aproape de 8 lei pe litru în noul an

Dacă în prezent litrul de benzină se vinde cu aproximativ 7,61 lei, iar motorina cu 7,73 lei, aplicarea noilor accize va duce prețurile la aproximativ 7,68 lei/l pentru benzină și 7,81 lei/l pentru motorină.

ADVERTISEMENT

Impactul se resimte imediat la fiecare alimentare. Un plin de 50 de litri de benzină va fi cu circa 14 lei mai scump, iar unul de 60 de litri va costa cu 15 lei în plus. În cazul motorinei, un plin de 50 de litri va însemna un plus de 12,5 lei, iar la 60 de litri diferența va fi tot de 15 lei.

Chisăliță a precizat că aceste majorări vor duce prețul motorinei foarte aproape de pragul psihologic de 8 lei pe litru și cel mai probabil acest nivel va fi depășit în 2026. El a subliniat că nu se așteaptă ca prețul să mai scadă sub acest prag în anii următori și că impactul va fi resimțit direct de consumatori.

„Aceste majorări vor aduce prețul motorinei foarte aproape de nivelul psihologic de 8 lei pe litru. Cel mai probabil acest nivel va fi depăși în anul 2026. Și, sincer, nu cred că vom mai reveni sub acest 8 lei în anii următori. Impactul pe care îl vom resimți noi ca și clienți, va fi unul direct”, a completat analistul Chisăliță.

Cât ne va costa să circulăm în 2026?

Pe termen mediu și lung, scumpirile la carburant se resimt clar în bugetul șoferilor. În 2026, pentru un rulaj lunar de aproximativ 1.000 km și un consum mediu de 7 litri la 100 km, un automobilist va cheltui cu 235,20 lei mai mult pentru benzină și cu 210 lei în plus pentru motorină.

La un parcurs anual de circa 15.000 km, costurile suplimentare se ridică la 294 lei pentru benzină și 262,50 lei pentru motorină. Chiar dacă majorarea de 30–33 de bani pe litru poate părea nesemnificativă, efectul cumulat devine semnificativ: fiecare plin aduce un cost suplimentar, iar la final de an, diferența se traduce în câteva sute de lei.

„Noi apreciem că undeva între 235 și 300 de lei va trebui să plătim mai mult în anul 2026 pentru nevoile noastre de a circula cu mașina, dacă este pe benzină.

Undeva între 210 și 270 de lei vom adăuga pentru necesitățile noastre, dacă avem motorină, comparat cu ceea ce, să spunem, am circulat în anul 2025. Discutăm de consumul pe un an de zile și ne raportăm în analiza noastră la 15.000 de km. Am luat în calcul undeva la 7 litri la 100 de km de drum parcurs”, a menționat expertul, pentru FANATIK.

Ce impact vor avea majorările la pompă asupra prețurilor din economie?

Comentând modul în care majorările la carburant se vor răsfrânge asupra cheltuielilor zilnice ale românilor, Chisăliță a atras atențioanat că efectele nu se limitează doar la pompă. Chiar și , afectând costul produselor și serviciilor pe care oamenii le consumă zilnic.

„În același timp, chiar dacă discutăm doar de 3-4% creștere, ea se va rostogoli în absolut tot ce înseamnă produse și servicii. Din experiența anilor trecuți putem spune că lucrurile sunt undeva la cel puțin dublu în celelalte produse.

Dacă aici discutăm de 3-4% probabil o să vedem 6-8% creșteri ale prețului de la pâine și mergând până la serviciile pe care noi le accesăm în activitatea noastră, până la transportul în comun sau alte tipuri de activități pe care noi le facem”, a dezvăluit Dumitru Chisăliță.

Cum va afecta creșterea prețului la curent puterea de cumpărare?

Pe lângă majorările la carburant, . Specialiștii estimează că, de la 1 ianuarie 2026, factura la curent va fi mai mare cu aproximativ 3%, iar efectul asupra bugetelor va fi mai puternic decât cel resimțit în iulie 2025.

În plus, există riscul ca, pe parcursul anului 2026, să apară și alte majorări de prețuri, ceea ce va diminua și mai mult puterea de cumpărare și nivelul de trai.

„Va crește și prețul la energie electrică cu 3% tot la data de 1 ianuarie 2026. Deci, foarte probabil că adevăratul impact asupra românilor n-a fost cel din iulie 2025, ci va fi ianuarie 2026.

Venim după 3 ani de zile în care inflația a erodat foarte mult veniturile noastre. Comparativ cu acum 3 ani de zile veniturile reale pentru cei care n-au beneficiat de creștere de salarii sunt practic cu 25% mai mici. Aceste creșteri importante vor afecta puternic bugetul familiei.

În același timp susțin că, probabil, vom mai avea episoade în cursul anului 2026 de creșteri de prețuri. Acestea vor eroda și mai mult puterea noastră de cumpărare, respectiv nivelul nostru de trai”, a spus în final, specialistul, pentru FANATIK.