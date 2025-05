Anunț oficial pentru toți șoferii din România. Ce riscă cei care își lasă mașina pe un loc al altei persoane

Deputatul PNL, Gabriel Andronache, a anunțat că este în procedură parlamentară proiectul de lege care va sancționa șoferii ce parchează ilegal. Proiectul se află în procedură la Senat.

Șoferii vor fi sancționați dur

Gabriel Andronache a menționat că scopul proiectului este acela de a facilita intervenția polițiștilor atunci când legea este încălcată. Se referă strict la oprirea, staționarea și .

„După 1 an de campanie electorală continuă revin la postările obișnuite despre activitatea mea parlamentară. Am inițiat și este în procedură parlamentară o propunere legislativă care are scopul de a facilita intervenția structurilor de Poliție atunci când regulile de circulație privind oprirea, staționarea și parcarea sunt încălcate în cartierele rezidențiale care au drumuri și parcări private”, a scris deputatul PNL pe pagina sa de Facebook.

Astfel, Andronache susține că noutățile proiectului de lege prevăd definirea parcării private ca spațiu destinat parcării, deținut de o persoană fizică sau juridică privată și menționează regulile, incluzând interdicțiile, privind oprirea, staționarea sau parcarea se aplică și parcărilor private.

„Scopul proiectului este acela de a permite structurilor de Poliție să intervină pentru sanctionarea celor care prin abuz staționează sau parchează pe locurile de parcare deținute de proprietarii de drept, profitând de faptul că legea actuală reglementează doar circulația pe drumurile (inclusiv parcările) publice.

Proiectul se află în procedură la Senat, primă cameră sesizată. După dezbaterea din Senat vom lua decizia finală în Camera Deputaților”, se mai arată în postare.

Cum și-a făcut singur dreptate un bucureștean, supărat că nu are parcare

Un bărbat din Capitală, supărat că nu are unde să-și parcheze mașina, s-a decis să-și facă singur dreptate. Astfel, acesta . Vecinii s-au supărat pe individ și l-au făcut vedetă pe internet, mai ales că acesta a blocat și trotuarul din fața unei școli.

Locul de parcare improvizat are numărul 43, în timp ce locul de parcare din stânga are numărul 1, astfel că șoferul s-a dat de gol în clipa în care a ales să numeroteze total neprofesionist locul de parcare inventat.