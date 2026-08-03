Anunț-șoc al lui Gigi Becali după FCSB – Farul 2-2: „Mai stau un an, vând echipa și cu asta basta!”

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FCSB a primit luni seară vizita celor de la Farul Constanța, meciul dintre cele două fiind ultimul din etapa a 3-a din SuperLiga. Partida de pe „Arcul de Triumf” s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. După meci, Gigi Becali a intrat în direct și și-a „mitraliat” jucătorii. Cine sunt singurii care au scăpat de criticile patronului.

Gigi Becali, reacție după FCSB – Farul 2-2

a fost meciul de luni seară de pe „Arcul de Triumf” care le-a adus „roș-albaștrilor” un punct nesperat. Bucureștenii au fost conduși cu două goluri la pauză și au revenit, in extremis, pe finalul reprizei secunde. Scorul putea fi cu totul altul dacă fructificau și restul ocaziilor avute sau dacă Florin Tănase nu rata de la punctul cu var.

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Cert este că Gigi Becali nu a fost mulțumit de cum s-a prezentat echipa sa și i-a criticat pe toți, cu excepția compartimentului median. „Trebuie o nouă echipă, adică toată echipa schimbată. Gnahore mi-a plăcut, Joao Paulo și el. Aripile… Toate mingiile pierdute de Pădurariu, poate că nu trebuia lăudat. S-a crezut că e Maradona, toate le pierdea. El cu George Popescu au pierdut toate mingile. În dreapta l-am băgat pe Crețu. Labonne nu e bun în apărare și nici în atac nu contează. Crețu măcar e bun în atac. Bîrligea este altul. Pe Politic l-am băgat… Îl dau gratis la oricine îl vrea. Cine vrea să îl ia pe Politic, să îl ia! M-a costat două milioane, luați-l! Ăsta nu e fotbalist, nu știu ce am făcut! Cine îl vrea să îmi zică!”, și-a început Gigi Becali intervenția de la

Gigi Becali, dispus să vândă FCSB. Anunț șocant după remiza cu Farul

Ba mai mult, latifundiarul din Pipera a făcut un anunț șocant: este dispus să vândă echipa dacă seria de rezultate negative va continua, considerându-se depășit de fotbalul actual. „Mă gândesc. Deja lumea a avansat, iar eu am rămas în urmă cu tehnologia, cu tot ce înseamnă fotbalul. Eu probabil am rămas în urmă. Mă gândesc și la asta. Sunt rămas în urmă cu toate nenorocirile astea, cu rețelele de socializare, cu AI-ul. Probabil sunt înapoiat. Nici nu vreau să mă modernizez.

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Dacă e nevoie și dacă simt că așa este… Mai stau un an, doi, cine știe. Mă bate gândul. Dacă nu mă pricep… Una e să aduci fotbaliști sau oameni la club. Mai stau un an, poate doi. Vând echipa și cu asta, basta. Sunt mulți bani în fotbal. Eu am rămas înapoiat. Să vedem. L-am pus pe MM. Vedem dacă a făcut bine sau nu. El se supără, dar ce să fac? Vând echipa și gata. Văd că nu merge treaba. Am dat un milion de euro pe Boutoutaou. E fotbalist, nu? Fă ceva, driblează. Pe Labonne eu l-am ales. Nu are MM nicio vină. Nu are așa mare calitate! Am spus că mă gândesc să mă las de fotbal. Cum să fiu optimist? Cum să faci un asemenea meci cu Farul, acasă? Am făcut niște investiții. Am adus jucători. Farul ne-a bătut azi! Atâta timp cât ai luat bătaie, ce să mai spui?

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O să vedem care e treaba. Nu mai îmi arde să merg la ei și să le spun. Ar trebui să le zic să arate bărbăție. Nu mai îmi arde. Mă plimb eu pe la echipă… Poate că trebuie să mă las. Eu, cu ce am făcut până acum în fotbal, mă mândresc. Eu așa cred. Luăm faptele. De acum încolo… poate nu mai e de mine. Sunt idiot să las echipa așa? Să o las cu coeficientul ăsta? O las, dar pe 100 de milioane. Găsesc să o vând cu 100 de milioane. Vine un american și o ia. Nu am venit niciodată până acum să spun eu că o vând. Mi s-a zis: „O dai cu 100?”. Am vorbit cu familia. Atâta știam: fotbalul și biserica. Dacă văd că sunt înapoiat și la fotbal, îi las pe oamenii care sunt cu vremurile noi!”, a mai spus patronul FCSB-ului, conform sursei citate.

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Soluția disperată la care este dispus să apeleze Gigi Becali la FCSB

În continuarea intervenției sale ample după remiza cu Farul, Gigi Becali a spus că este dispus să aplice un plan de urgență la echipă. Patronul fostei campioane a României a dezvăluit că, văzând că nimic nu a funcționat până acum, va investi sume mari de bani și va transfera orice jucător pe care și-l dorește, indiferent de preț sau clubul de care aparține.

„Mai am o soluție. Să mă ocup eu personal de echipă și să bag bani mulți. Dacă văd că nu merge treaba, bag 10 milioane de euro și iau jucători. Dacă văd că mă fac de râs, vând echipa. Până atunci fac o schimbare. Bag bani mulți. Iau jucători din România. Întreb: „Cât vrei pe ăla?”. Două milioane? Ia două milioane! Așa am făcut până acum. Aș lua, dar nu mai sunt jucători în România. Nu sunt. Eu pot să iau pe oricine. Dau un milion, un milion și jumătate. Așa am făcut performanță până acum!”, a mai spus Gigi Becali, care și-a încheiat discursul spunând: „Eu de râs nu mă fac. Ori bag bani și aduc jucători, ori o vând. O să vedeți!”.

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Următorul meci pentru FCSB va fi deplasarea de luni, 10 august, cu Sepsi, ocupanta locului 10. La ultima întâlnire directă dintre cele două (februarie 2025), bucureștenii se impuneau cu 3-0.