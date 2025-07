Anunț șoc de la ANM: temperaturi resimțite de peste 40 de grade. Când revine canicula extremă în România

După , în România se va instala canicula. Reprezentanții ANM lansează un avertisment de ultim moment și spun la ce trebuie să ne așteptăm în zilele următoare.

Revine canicula extremă în România. ANM anunță temperaturi de coșmar

Duminică, 13 iulie, Capitala și județele Ilfov, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu și Călărași se vor afla sub cod galben de caniculă și disconfort termic. Valorile maxime vor fi de 35-36 de grade. Însă, valul de căldură se extinde săptămâna viitoare.

Potrivit șefei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, începând de luni, 14 iulie, . Maximele vor atinge 38 de grade, însă valorile resimțite vor fi de peste 40 de grade.

Fenomenul care a contribuit la apariția furtunilor violente

În același timp, directoarea ANM spune că nu vor lipsi din peisaj nici fenomenele meteo extreme. Prin urmare, vijeliile, ploile torențiale și grindina vor continua să genereze probleme în anumite zone ale țării.

„Săptămâna va debuta cu temperaturi în creștere. Ne vom apropia de 37-38 grade, context în care și disconfortul termic va fi în extindere și în creștere. Vorbim de un grad mare de umezeală în atmosferă și asociate cu temperaturile ridicate cu siguranță vom resimți peste 40 de grade Celsius”, a transmis Elena Mateescu, directoarea ANM, la .

Totodată, șefa ANM a punctat că furtunile violente din ultima perioadă au fost influențate tocmai de schimbarea bruscă a vremii. „Un iulie al extremelor meteorologice din perspectiva fenomenelor de caniculă, disconfort termic deosebit de ridicat, val de căldură intens și persistent, urmat de o răcire semnificativă.

Tocmai acest lucru a determinat ca aceste fenomene meteo, specifice condițiilor de instabilitate, să fie atât de agresive. Pentru că diferențele dintre două mase de aer cu caracteristici termice diferite, cu cât amplitudinea termică este mai mare cu atât agresivitatea acestor tipuri de fenomene este mai mare.

Am avut 3 zile consecutive valori de până la 40 grade Celsius în regiunile extracarpatice, chiar și în zonele montane și sub montane valori care s-au apropiat de 30-32 de grade Celsius, după care am coborât la valori cu 10-15 grade, context în care aceste tipuri de fenomene au avut o magnitudine special”, a explicat șefa ANM.