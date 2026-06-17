Anunț-șoc în direct! Jeremy Clarkson, emblema „Top Gear”, a dezvăluit că are cancer: „O formă agresivă”

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Britanicul Jeremy Clarkson (66 de ani), celebrul prezentator al îndrăgitei emisiuni „Top Gear”, a anunțat în direct că are cancer la prostată. Conform dezvăluirilor sale, este vorba despre o formă destul de agresivă, dar care, din fericire, a fost depistată destul de devreme, astfel încât ar exista, măcar în teorie, șanse destul de mari de vindecare.

Jeremy Clarkson a anunțat în direct că are cancer la prostată

Totuși, în mod evident, va fi nevoie ca el să fie supus unei intervenții chirugicale în viitorul apropiat. Clarkson a explicat că a aflat de acest diagnostic recent, în luna mai, după ce a făcut o biopsie ca urmare a unor stări de rău acuzate în ultima perioadă. El a vorbit în premieră în mod public despre acest subiect fără îndoială extrem de delicat în ultimele două episoade din sezonul cu numărul cinci al serialului „Clarkson’s Farm” (Ferma lui Clarkson), realizat în colaborare cu Charlie Ireland și Kaleb Cooper:

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„Am cancer. Unde este nu e treaba nimănui. Știu de diagnostic din luna mai. Mă rugam să putem termina recoltatul la fermă și apoi să merg să fac tratament, dar se pare că va fi chiar în mijlocul sezonului. Nu sunt naiv, va trebui să merg la o operație, iar intervenția în sine este rapidă, dar corpul tău este scos din uz pentru o perioadă. Am început anul cu o boală coronariană și îl închei cu mine având cancer.

(n.r. Dacă tratamentul dă roade) Va fi un test de sânge și atunci vom ști. (n.r. Dacă știe exact ce se va întâmpla în următoarea perioadă) Nu pentru încă câteva săptămâni. Ceea ce voiam să spun este că, dacă totul va avea succes, ne vedem în sezonul 6, iar dacă nu, nu ne vom mai vedea. Aveți grijă de voi”, a fost mesajul transmis de Clarkson, preluat de jurnaliștii de la

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Cine este Jeremy Clarkson

Jeremy Clarkson a devenit cunoscut în întreaga lume după ce inițial, cu începere din 1993, a scris pentru revista Top Gear. Ulterior, a realizat, alături de Richard Hammond și James May, pentru BBC , din 2002 până în 2015, când a fost concediat de în urma unui scandal de amploare la momentul respectiv.

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În total, îndrăgitul show a fost difuzat în 240 de episoade. După cum se știe destul de bine, emisiunea consta în diferite experiențe avute de realizatori în toate colțurile lumii, ei testând cu aceste ocazii tot felul de modele de automobile mai mult sau mai puțin „exotice” și analizând în principal prestațiile lor pe șosele.