Anunț-șoc: Ioan Ovidiu Sabău e gata să plece de la U Cluj! „Voi avea o discuție să reziliem. Echipa are nevoie de altceva”

Universitatea Cluj, revelația sezonului trecut din Superliga, trece printr-o perioadă complicată. Studenții au fost învinși sâmbătă după-amiază de nou-promovata Csíkszereda cu 1-2, iar la finalul partidei, antrenorul ardelenilor, Ioan Ovidiu Sabău, a anunțat că se gândește serios să rezilieze contractul.

Ioan Ovidiu Sabău se gândește la demisie după înfrângerea de la Miercurea Ciuc

Șepcile roșii par departe de forma pe care o arătau în stagiunea precedentă. , care, la rândul lor, sunt tot mai nemulțumiți.

Înfrângerea suferită la Miercurea Ciuc l-a deranjat extrem de tare pe Neluțu Sabău. A , care și-a dorit să plece de la conducerea echipei și în trecut, pare hotărât să rezilieze contractul.

Ioan Ovidiu Sabău a făcut anunțul după Csíkszereda – U Cluj 2-1! Antrenorul vrea să plece de la echipă

Tehnicianul a anunțat la conferința de presă că va purta o discuție serioasă cu conducerea. În opinia sa, clubul are nevoie de o schimbare în acest moment complicat, iar decizia cea mai bună pe care o vede el este aducerea unui nou antrenor, care să vină cu o altă viziune.

”În momentul de față, prea multe nu sunt de spus, ați văzut cum arătăm. E clar că acești jucători au nevoie de încredere, să fie susținuți. Eu, personal, voi avea o discuție cu conducerea să reziliem contractul pe cale amiabilă, să găsim o înțelegere. Am mai cerut asta înainte de începerea campionatului, în perioada de pregătire.

Era foarte greu să accept rezilierea, pentru că veneam după un an excepțional, poate cel mai bun din istoria clubului. Acum, decizia va fi mai ușoară. Există o înțelegere, un contract cu clauze. Trebuie să avem o discuție și să găsim o cale. Echipa are nevoie de altceva.

Prea multe nu vreau să spun, la cald sunt multe de spus și nu vreau să îmi pară rău. Au nevoie de susținere, transferuri nu mai pot fi făcute și ei trebuie ajutați și susținuți, inclusiv de fanii noștri, care sunt dezamăgiți, supărați și nemulțumiți, și de mine 100%.

Voi avea o discuție cu cei din conducere să vedem ce este cel mai bine pentru acest club și această echipă. Știu exact ce s-a întâmplat la începutul pregătirii, când am terminat campionatul cu realizări importante. Nu s-a putut rezilia atunci contractul, acum cred că și pentru cei din conducere va fi mai ușor, având în vedere forma echipei.

În play-off, am anticipat ce se va întâmpla și am discutat cu conducerea despre ce avem nevoie. Nu vreau să înțeleagă cineva că ei sunt de vină, pentru că vreau să reziliem. Nu e importantă persoana mea, trebuie găsite soluții pentru a scoate echipa din această perioadă.

Nu vreau să spun prea multe. E greu, din 5-6 metri, să punem mingea în poartă, să câștigăm dueluri. Sunt probleme care trebuie rezolvate. Poate e vorba și de pregătire”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău la conferința de presă.