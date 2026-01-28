Sport

Anunț șocant despre accidentul din Timiș în care au murit 7 suporteri ai lui PAOK. Șoferul dubei ar fi fost drogat

Detalii șocante ies la iveală la doar o zi după accidentul mortal din Lugojel. Șoferul dubei ar fi consumat droguri în drumul spre Franța. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
28.01.2026 | 18:02
Anunt socant despre accidentul din Timis in care au murit 7 suporteri ai lui PAOK Soferul dubei ar fi fost drogat
Detalii șocante ies la iveală! Șoferul dubei ce a produs accidentul de la Lugojel ar fi fost drogat. Sursă foto: Colaj Fanatik
Marți, 27 ianuarie, rămâne o zi dureroasă pentru suporterii fotbalului european. O dubiță în care se aflau 10 fani ai formației PAOK a intrat în coliziune cu o autocisternă la Lugojel, în județul Timiș. Impactul a avut consecințe tragice, șapte suporteri greci pierzându-și viața. La doar o zi distanță, anchetatorii vin cu o variantă șocantă, anume că șoferul dubei ar fi fost drogat.

Șoferul dubei în care au murit 7 persoane ar fi fost drogat

Lumea sportului mondial se află în doliu după accidentul produs la Lugojel, în județul Timiș. Din nefericire, 7 fani ai lui PAOK au murit după ce șoferul a pierdut controlul dubei și s-a lovit de o cisternă.

Interesant este că anchetatorii au descoperit că fanii lui PAOK aveau în posesie droguri și alcool. Toate acestea au fost găsite în rămășițele de după accidentul frontal cu cisterna.

Mai mult decât atât, analizele de sânge ale șoferului microbuzului arată că bărbatul în vârstă de 29 de ani consumase substanțe interzise, așa cum notează Digi24.

Pasagerul din dreapta ar fi recunoscut că șoferul s-a drogat

Potrivit sursei amintite mai sus, în cadrul audierilor, pasagerul din dreapta față al microbuzului ar fi declarat că șoferul ar fi tras câteva fumuri dintr-o țigară cu canabis înainte de accident.

Dacă acest lucru se va adeveri, șoferul elen se dovedește a fi principalul vinovat al coliziunii cu cisterna. Dacă inițial s-a vorbit despre o defecțiune a dubei, în prezent cauza principală pare a fi consumul de substanțe psihoactive.

Cum s-a produs accidentul de la Lugojel

O dubiță înmatriculată în Grecia, în care se aflau zece persoane, se deplasa pe ruta Salonic–Franța. Pasagerii, cetățeni greci și suporteri ai echipei PAOK Salonic, călătoreau spre „Hexagon” pentru a-și încuraja formația pregătită de Răzvan Lucescu, la meciul din deplasare împotriva lui Olympique Lyon, din ultima rundă a fazei grupelor UEFA Europa League.

În jurul orei 13:00, autovehiculul a fost implicat într-un grav accident rutier pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș. În timpul revenirii pe bandă, după o depășire, dubița a intrat în coliziune cu un TIR care circula regulamentar din sens opus.

Microbuzul a fost aruncat în afara părții carosabile. Șase persoane au murit pe loc, una a decedat la scurt timp după ce a fost transportată la spital, iar alte trei se află în stare critică.

