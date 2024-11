Tensiunile dintre starul lui Real Madrid și naționala din Hexagon au atins un punct incredibil. Presa din Franța a făcut un anunț șocat înaintea meciurilor din Liga Națiunilor despre .

Anunț șocant în presa din Franța: “Kylian Mbappe nu mai vrea să joace la națională!”. Care este motivul

Totul a început cu . Atunci, motivul a ținut de faptul că atacantul lui Real Madrid nu era apt 100% din punct de vedere fizic. Acum, presa din Franța a făcut un anunț șocant.

În perioada partidelor cu Belgia și Israel din Liga Națiunilor, starul Franței a fost într-o mică vacanță în Suedia. Ulterior, , iar ancheta se află în plină desfășurare.

După aproape o lună, echipele naționale s-au reunit pentru ultimele meciuri ale anului în Liga Națiunilor. De această dată, .

, antrenorul nu este mulțumit de abordarea starului de pe Bernabeu în ceea ce privește echipa națională. Se pare că relația dintre selecționer și jucător s-a deteriorat, motiv care a dus la scoaterea fostului campion mondial din lot.

Pe lângă acest lucru, jurnalistul susține și faptul că: “Mbappe nu mai vrea să joace la națională!”. Însă, Deschamps a negat speculațiile. Selecționerul a mărturisit că a discutat de mai multe ori cu jucătorul până când decizia a fost luată.

Didier Deschamps, despre decizia de a nu-l convoca pe atacantul Realului: “E mai bine așa”

Totodată, antrenorul de 56 de ani a punctat și faptul că Mbappe nu a fost lăsat în afara lotului din cauza presupusului viol, așa cum au speculat anumite publicații franceze.

“Am avut mai multe discuții cu el. M-am gândit la asta și am luat această decizie cu privire la această adunare. Cred că e mai bine așa. Nu am de gând să mă cert. Ceea ce pot să vă spun, sunt două lucruri:

Kylian a vrut să vină și nu problemele extra-sportive intră în joc din momentul în care există prezumția de nevinovăție. Este o alegere unică pentru această întâlnire cu cele două meciuri care ne așteaptă”, a declarat Didier Deschamps, potrivit celor de la .

După declarațiile lui Didier Deschamps, presa din Franța a săpat mai mult în subiect și a tras alte concluzii. Se pare că, pe lângă relația fragilă cu selecționerul, Mbappe nu este mulțumit de situația managerială din echipa Franței și nu își dorește să revină la lot până când aceste lucruri nu se schimbă.

Jurnaliștii din Hexagon susțin că mama lui Mbappe și agentul său Fayza Lamari au criticat recent presa franceză pentru că ar fi pătat reputația fiului său în urma scandalului de viol, dar și a prestațiilor de la Real Madrid. Toate fiind o răzbunare a faptului că atacantul a părăsit-o pe PSG liber de contract. Deși acesta a fost rugat și de președintele țării să rămână încă un sezon la echipă.

Tensiuni între Kylian Mbappe și Real Madrid

Mbappe nu trece nici prin cea mai bună perioadă a carierei la nivel de club. Starul lui Real Madrid are parte de evoluții modeste sub conducerea lui Carlo Ancelotti. Se pare că și în acest caz, , cu care are un conflict.

susține că atacantul de 25 de ani este nemulțumit de rolul pe care îl are la echipă, cel de număr 9. Kylian Mbappe își dorește să revină la poziția care l-a consacrat, însă pentru a face asta, trebuie să se lupte cu Vinicius Junior, locul 2 în cursa pentru Balonul de Aur de anul acesta.

În tricoul formației de pe Bernabeu, fostul atacant al lui PSG a strâns 15 apariții, a marcat 8 goluri și a oferit două pase decisive. Alături de Real Madrid, Mbappe a câștigat și Supercupa Europei, finală în care a și marcat primul său gol pentru actualul club.