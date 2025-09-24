Anunț șocant pentru Dennis Man! PSV pregătește transferul după ce românul nu a avut nicio realizare în Eredivisie

Dennis Man a prins un transfer extrem de interesant la PSV în această vară, însă până în acest moment nu a reușit să confirme pentru clubul olandez, iar minutele pe care antrenorul i le-a oferit au fost extrem de puține. Fără să mai fi călcat pe teren în ultimele două etape de campionat, presa din Olanda a făcut anunțul cu privire la transferul unei noi extreme dreapta.

Hakim Ziyech, discuții avansate cu PSV

Deși campioana en-tritre a Olandei a plătit o sumă consistentă pentru transferul lui Dennis Man de la Parma, antrenorul formației din Eindhoven nu pare să fie mulțumit de felul în care arată internaționalul român.

În urma accidentării tânărului Ruben van Bommel în derby-ul cu Ajax, PSV a intrat în panică și este în căutarea unei noi extreme dreapta pe care John Heitinga se va putea baza. Neavând încredere în calitățile lui Dennis Man, presa din Olanda a dezvăluit că Hakim Ziyech este foarte aproape să semneze cu echipa atacantului român.

Fotbalistul marocan în vârstă de 32 de ani evoluează pe postul pe care joacă și Dennis Man. El este liber de contract încă din luna iulie, iar ultima experiență fotbalistică a avut-o în Qatar, la Al-Duhail

De-a lungul carierei sale, Ziyech a jucat pentru echipe precum Ajax, Galatasaray sau Chelsea, alături de care a câștigat și Liga Campionilor în sezonul 2020/2021. Dintr-un total de 499 de meciuri, marocanul a înscris 134 de goluri și a oferit 137 de assisturi.

Dennis Man, doar 11 minute pe teren în ultimele trei meciuri

Deși PSV este o echipă care înscrie foarte mult, mai ales în campionatul intern, Dennis Man nu a reușit să participe la niciun gol pentru formația olandeză. În primele sale două meciuri, extrema dreaptă a jucat timp de o repriză, ceea ce îi făcea pe fani să creadă că timpul de joc va fi din ce în ce mai mult,

După ce s-a întors de la acțiunea naționalei, unde a dezamăgit din nou, Dennis Man nu a mai jucat decât 11 minute în trei meciuri pentru PSV. Campioana Olandei a disputat două partide în Eredivisie și una în Champions League. împotriva lui Royal Union Saint-Gilloise, câștigată de belgieni cu scorul de 3-1.