Anunţ sumbru de la meteorologi: cea mai caldă lună noiembrie înregistrată vreodată. „Ne confruntăm cu un nou fenomen”

Încălzirea globală se resimte tot mai mult la nivel global, conform experților din toată lumea, iar lucrurile se vor înrăutăți în anii ce vor veni.

Potrivit Organizației Meteorologice Mondiale, 2020 va închide cel mai cald deceniu din istorie (2011-2020), 2020 fiind un an care poate rivaliza cu 2016, cel mai cald an înregistrat până în prezent.

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat pe Facebook avertizează că anii vor deveni tot mai calzi din cauza poluării, astfel că viitorul îndepărtat ar putea crea complicații celor rămași pe planetă.

2020 închide un deceniu de căldură excepțională

„Pe măsură ce anul 2020 se apropie de sfârșit, acesta închide cel mai cald deceniu (2011-2020), potrivit Organizației Meteorologice Mondiale. 2020 este unul dintre cei mai calzi trei ani și poate chiar rivaliza cu 2016 (cel mai cald an înregistrat până în prezent). Cei șase ani cei mai calzi înregistrați au fost 2015-2020.

Temperaturile ridicate atinse în multe parți ale lumii în acest an au fost posibile în ciuda influenței majore La Niña. Cele mai multe modele arată că La Niña va atinge intensitatea maximă în decembrie sau ianuarie, dar că efectul său se va menține și la începutul anului 2021”, anunță ANM.

Secretarul general al OMM, profesorul Taalas, a subliniat gravitatea situației: „Anii călduroși record au coincis de obicei cu un fenomen puternic El Niño, așa cum a fost cazul lui 2016. Acum ne confruntăm cu fenomenul La Niña, care are un efect de răcire asupra temperaturii globale, dar nu a fost suficient de puternic pentru a diminua valorile de temperatură ridicate. Ba chiar, 2020 se pare că se apropie de recordul termic anterior al lui 2016 ”.

Vremea se va încălzi tot mai mult din cauza poluării

Din cauza poluării, vremea s-a încălzit progresiv începând cu anii 80, lucru demonstrat și de cifre. De altfel, de Revelion în România temperaturile vor depăși 15 grade Celsius.

„Începând cu anii ’80, fiecare deceniu a fost mai cald decât precedentul. Și se așteaptă ca această tendință să continue din cauza nivelurilor record ale conținutului de gaze cu efect de seră care captează căldura în atmosferă. Dioxidul de carbon, în special, rămâne în atmosferă timp de mai multe decenii ceea ce garantează încălzirea planetei pe termen mai lung.

Temperatura medie globală a aerului în 2020 este stabilită cu aproximativ 1,2 ° C peste nivelul pre-industrial (1850-1900). Există cel puțin o șansă din cinci ca aceasta să depășească temporar 1,5 ° C până în 2024, conform WMO’s Global Annual to Decadal Climate Update, condusă de Met Office.

Prognoza anuală a temperaturii medii globale a aerului realizată de Met Office pentru anul 2021 sugerează că și acesta va putea intra în seria celor mai fierbinți ani, în ciuda faptului că este influențat de răcirea temporară a fenomenului La Niña, ale cărei efecte sunt de obicei cele mai puternice în al doilea an de manifestare”, au mai menționat cei de la ANM.