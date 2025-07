Anunţ sumbru despre Rapid înainte de startul sezonului: „Nu mai sunt bani!”

Marian Iancu e de părere că Dan Șucu nu mai are de gând să mai bage bani la Rapid. Cel puțin pentru moment. Fostul patron al lui Poli, .

Marian Iancu analizează echipele de play-off din SuperLiga: „S-a muncit la loturi, mai puțin la Rapid”

Marian Iancu e de părere că Rapid s-a întărit poate cel mai puțin dintre cluburile cu pretenții: „S-a muncit la echipe, la loturi, mai puțin la Rapid, pentru că au ales continuitatea. Părerea mea e că nu s-a ales asta, ci nu mai sunt bani. FCSB va fi greu de detronat anul ăsta. Foarte greu pentru că am văzut și CFR Cluj.

Omul de fotbal e convins că echipa lui Dan Petrescu nu va reuși să facă față campioanei en-titre, mai ales că : „Se anunță și plecarea lui Louis Munteanu pentru că și acolo sunt probleme cu banii, au fost și anul trecut și s-a văzut în finalul campionatului că vânzările de la început au lăsat urme grele și de-aia au pierdut pasul cu FCSB-ul. Asta se va întâmpla și anul ăsta, părerea mea.

Despre Craiova nu pot să vorbesc pentru că au fost atâtea veniri și plecări importante încât nu știu la ce nivel sunt. Aștept și eu etapa asta să îi văd cum se exprimă în joc, dar s-a muncit pe lot și continuitatea lui Rădoi este un atu important.

Pe Sabău îl știu că lucrează foarte meticulos la Universitatea Cluj, însă nu știu la ce nivel sunt. Cred că va fi mai bună, dar nu cred că va mai avea rezultatele de anul trecut, când a condus campionatul o perioadă bună de timp. Și-a pierdut ritmul pe final, ca orice echipă care nu este obișnuită cu aerul ăla rarefiat de sus de-acolo.

Dinamo e o necunoscută pentru că a făcut o figură frumoasă de nicăieri anul trecut. Anul ăsta a lucrat pe lot, a ieșit din insolvență și ar trebui să fie mai motivată. Deci nu știu exact despre ce e vorba”, a mai explicat Marian Iancu.

Marian Iancu își pune toate speranțele într-un jucător al Rapidului: „Va fi vedeta echipei anul ăsta”

Marian Iancu e în continuare de părere că Gâlcă nu are destule soluții în ofensivă: „Rapidul am văzut că și-a completat un pic numărul 9 acolo. Pornind de la zero, orice vine e bine. Eram la zero, a venit unul. E ceva mai bine decât numai cu Koljic. E un fel de Boupendza. Am văzut mii de jucători pe YouTube, dar am ales foarte puțini. Mi-am mai luat țeapă din când în când. Rapidul e norocos din punctul ăsta de vedere. A mai lovit-o mergând așa la plesneală. Nu știu ce să zic, dar nu e nici foarte rău în condițiile în care nu avea nimic acolo”.

Un semn de întrebare apare și în dreptul decarului: „Nu știu cine va fi număr 10, conducător de joc. E foarte important cine duce mingea acolo în față. O ducea Tobias. A ajuns un mijlocaș, în niciun caz număr 10, și-a făcut treaba anul trecut Christensen anul trecut și în zona aia de număr 10, dar nu poți să stai în el. Îl vreau pe Grameni pentru că are glezna pentru număr 10. Vreau să joace dacă tot dai continuitate și mergi pe mâna tinerilor, lasă-i să joace”.

Marian Iancu e convins că mijlocașul revenit de la Sepsi va face senzație în Giulești: „Eu cred că Omar El-Sawy e jucătorul care va fi vedeta echipei anul ăsta. Va sări un pic în față pe lângă ceilalți. În spatele vârfurilor aș vrea să joace, pentru că nu poți să-l scoți pe Dobre din zona aia a lui de confort din dreapta pe Petrila.

Are talie bună, are un pic de viteză, verticalizare și cred că va juca în spatele vârfului sau vârfurilor. Nici nu știu cum va juca. Eu aș vrea Rapidul să îl văd în 4-1-4-1 sau 4-2-3-1 măcar sau 4-2-3-1. Aș vrea o echipă de obiectiv, să dea goluri, să se ducă peste ei. Iei un gol, dar dai trei”.