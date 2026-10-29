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Anunț-sumbru după derby-ul Clujului: „Din păcate, o echipă cu tradiție dispare”

Adrian Baciu
29.10.2026 | 19:21
Anuntsumbru dupa derbyul Clujului Din pacate o echipa cu traditie dispare
EXCLUSIV FANATIK
Ioan Andone, despre viitorul lui CFR Cluj: „Din păcate, o echipă cu tradiție dispare”. Sursa foto: colaj Fanatik
Un fost antrenor și la „U”, dar și la CFR, face un anunț sumbru după cel mai recent derby al Clujului. În opinia sa, treptat, o echipă cu tradiție dispare.
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Problemele financiare de la CFR Cluj sunt unele extrem de grave. Clubul care are în palmares nu mai puțin de 8 titluri pe prima scenă a fotbalului românesc a acumulat datorii de ordinul zecilor de milioane de euro. Un fost antrenor din Gruia face un anunț sumbru după derby-ul Clujului, CFR vs „U”, din Cupa României, și spune că, din păcate, „o echipă cu tradiție dispare”.

Ioan Andone, despre CFR Cluj: „Lucrurile nu sunt deloc în regulă. Câteodată arată că o să ajungă la barajul de salvare”

CFR Cluj și Universitatea Cluj au oferit și în Cupă un meci extrem de interesant și de spectaculos. După ce s-a impus cu 3-1 în campionat, „U” a repetat scorul și în grupele Cupei României. Intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, Ioan Andone (66 de ani), cel care le-a antrenat de-a lungul timpului pe ambele formații din Cluj-Napoca, a remarcat problemele existente în prezent la clubul unde este antrenor Marius Șumudică (55 de ani).

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Sportiv, „Fălcosul” a remarcat inconstanța „feroviarilor”, care au momente când arată că se pot lupta la top 6, dar și unele când par o echipă de subsolul clasamentului. „Multe schimbări, mulți jucători noi la CFR Cluj. Până la urmă, Șumudică are dreptate, nu știe ce obiectiv va fi. Câteodată, echipa lui arată că poate să joace în play-off, câteodată arată că o să ajungă la baraj. La barajul de salvare. Lucrurile nu sunt deloc în regulă. Situația e undeva la mijloc”, spune Ando.

Ioan Andone, anunț sumbru despre viitorul lui CFR, club cu 8 titluri în România: „Din păcate, o echipă cu tradiție dispare”

CFR Cluj a intrat oficial în insolvență pe data de 20 august 2026. Urmează, la începutul anului 2027, un nou hop uriaș pentru ardeleni. În ianuarie – februarie anul viitor se va aproba planul de reorganizare. Din acest punct se va ști exact încotro se îndreaptă clubul. Comentând aceste aspecte, Ioan Andone, care a scris istorie pe banca celor de la CFR Cluj, s-a arătat extrem de pesimist.

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Tehnicianul care a avut două mandate de mare succes în Gruia se teme că CFR Cluj riscă să dispară din fotbalul românesc dacă aceste mari probleme nu se vor rezolva. „Le va fi foarte greu Din păcate, o echipă de tradiție, cu rezultate în cupele europene, cu trofee, cu un stadion propriu dispare… Încet-încet.. Sunt urcușuri și coborâșuri. Dacă nu ești atent la cheltuieli, asta se întâmplă”, a spus Andone, la FANATIK SUPERLIGA.

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Ioan Andone a scris pagini numeroase de istorie pentru CFR Cluj. Cu el pe bancă, echipa din Ardeal a câștigat primul titlu de campioană din istoria sa în sezonul 2007 – 2008. Apoi, în 2011 – 2012, Ando a repetat performanța și a câștigat al doilea titlu cu CFR Cluj. De notat că în 2007 – 2008 CFR-ul realiza eventul istoric. Pe 10 mai 2008, ardelenii au învins pe Unirea Urziceni, în finala Cupei României, scor 2-1, la trei zile după ce echipa obținea primul titlu din istorie.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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