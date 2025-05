Anunț surpriză despre Bacalaureat. Ce a decis ministrul educației pentru elevii care intră în clasa a IX-a

Elevii care încep clasa a IX-a în această toamnă pot răsufla ușurați. Ministrul educației, Daniel David, a anunțat că examenul de Bacalaureat nu va suferi nicio modificare în următorii patru ani. În acest context, atât structura cât și organizarea examenului vor rămâne exact așa cum sunt și în prezent.

Anunț important despre Bacalaureat. Ce trebuie să știe elevii

Într-o conferință de presă susținută miercuri, ministrul a transmis clar că nu intenționează să schimbe nimic în legătură cu examenul maturității. Întrebat direct dacă va modifica structura examenului pentru elevii care intră acum la liceu, oficialul din guvern a spus clar că nu.

ADVERTISEMENT

Daniel David a explicat că nu este de acord cu schimbări bruște, mai ales când vine vorba de un examen atât de important. El susține că orice transformare ar trebui pregătită din timp și corelată cu modificările din planurile-cadru pentru liceu, care încă nu au fost finalizate.

Din punctul lui de vedere, este în regulă și nu este deloc sănătos ca un ministru să vină și să schimbe modul în care sunt examinați elevii peste noapte. Oficialul a precizat că așteaptă mai întâi ca noile programe școlare să fie implementate, iar apoi se va discuta, eventual, despre modificări la examenul pe care îl dau elevii care vor termina liceul.

ADVERTISEMENT

Daniel David: „Nu sunt de acord cu schimbări bruște”

”Nu sunt de acord cu schimbări de pe un an pe altul în examenele complicate, dificile. Ele trebuie anticipate. Examenul de bacalaureat la un moment dat va trebui să fie conectat cu reforma planurilor-cadru la nivelul învăţământului liceal, de aceea eu cred că în această fază, aşa cum apare în lege examenul de bacalaureat este ok şi cum se derulează în acest moment este ok.

După ce vom face reforma planurilor-cadru vedem atunci ce se va întâmpla şi ce va dori şi sistemul, pentru că, până la urmă, nu trebuie să vină un ministru care să schimbe mereu examenele şi metodologia. Anul viitor, nu”, a argumentat Daniel David.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă cu bursele elevilor

În cadrul aceleiași conferințe de presă, pentru elevi. Din punctul lui de vedere, actualul sistem este prea complicat și și-a pierdut direcția educațională. Oficialul susține că bursele ar trebui acordate în special celor care au rezultate deosebite și celor care se confruntă cu dificultăți sociale reale.

ADVERTISEMENT

În opinia sa, este mai important ca aceste ajutoare să fie „mai puține, dar mai relevante”, decât să fie distribuite larg, fără un impact real. Ministrul a fost întrebat și despre bursele acordate elevelor care devin mame, dar a evitat un răspuns direct, subliniind că sprijinul ar trebui să meargă către performanță și nevoia socială, nu către cazuri care nu susțin parcursul educațional.